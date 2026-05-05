NovaPay погасила дебютные облигации на сумму 100 млн грн

NovaPay полностью погасила трехлетние облигации серии, А — первый публичный выпуск корпоративных ценных бумаг, осуществленный в Украине. Компания выплатила владельцам 100 млн грн номинальной стоимости и процентный доход. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Первый выпуск и его условия

Облигации серии, А были зарегистрированы НКЦБФР 6 апреля 2023 года со сроком обращения три года и доходностью до 20% годовых. Эмитентом выступило дочернее ООО «НоваПей Кредит». Привлеченные средства компания направила на развитие кредитных продуктов — 80% на потребительское кредитование физических лиц, 20% на поддержку малого бизнеса.

Масштаб долговой программы

С 2023 года NovaPay осуществила в общей сложности 13 выпусков облигаций с совокупным объемом эмиссии 1,29 млрд грн. По состоянию на март 2026 года общий объем вложений в эти ценные бумаги превысил 3,5 млрд грн, а количество инвесторов — 7 тысяч человек. В феврале 2026 года компания разместила серию М номиналом 200 млн грн — первый выпуск, который вдвое превысил стандартный размер предыдущих серий.

Кредитный рейтинг и рыночная позиция

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» в апреле 2026 года подтвердило кредитный рейтинг облигаций NovaPay на уровне uaАА, что соответствует очень высокой кредитоспособности на украинском рынке. Часть серий используется для РЕПО-операций — альтернативы банковским депозитам для корпоративных клиентов. В настоящее время новые облигации доступны в мобильном приложении компании со сроком от 1 до 12 месяцев и доходностью до 18% годовых.

