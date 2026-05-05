5 мая 2026, 14:58 Читати українською

Что происходит с ценами на нефть на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке

Цены на нефть марки Brent остаются на высоком уровне после новых боевых действий в Персидском заливе и прямого столкновения между США и Ираном за контроль над Ормузским проливом. Несмотря на незначительное понижение во вторник, 5 мая, рынок находится в состоянии чрезвычайной волатильности. Об этом сообщает Reuters.

Нефть Brent держится около $114 на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке
Динамика цен

По состоянию на 10:19 цены фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,8% до $113,51 за баррель после скачка на 5,8% в понедельник. Американская нефть WTI упала на 2% до $104,26 за баррель.

Эскалация в Ормужском проливе

Ситуация в регионе резко обострилась после того, как США и Иран обменялись ударами в заливе, пытаясь установить морскую блокаду стратегически важного пути.

В понедельник США была запущена военная операция «Проект Свобода», цель которой — разблокировать пролив для судоходства. Первое американское судно Alliance Fairfax уже вышло из залива под сопровождением военных США.

В ответ на действия Вашингтона Иран атаковал несколько коммерческих судов. Также сообщается о пожаре на ключевом нефтяном порту в ОАЭ в результате иранского удара.

Читайте также: Рынок еще не ощутил полного влияния: гендиректор Exxon Mobil ожидает роста цен на нефть из-за войны в Иране

Прогнозы аналитиков

Рынок не верит в скорейшее завершение конфликта. Несмотря на заявление Дональда Трампа о том, что противостояние может длиться еще две-три недели, аналитики ING обращают внимание: сроки завершения боевых действий постоянно смещаются с момента их начала. Поэтому нынешнее понижение цен они рассматривают как временное облегчение, а не реальное улучшение фундаментальных показателей рынка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
