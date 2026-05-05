Переводы родственникам: как отвечать на неудобные вопросы банка и платить налог

«Перевел маме деньги — нужно ли платить налоги?» — часто задаваемый вопрос, возникающий у клиентов банков. И одновременно одно из тех, где больше всего путаницы. Когда переводы между родственниками являются облагаемым налогом доходом, когда нет — и что делать, если банк вдруг начал задавать неудобные вопросы, объяснили в юридической компании YANKIV.

Ставка 0%: когда переводы между родственниками не облагаются налогом

Украинское налоговое законодательство предусматривает льготный режим для операций между близкими родственниками. Если вы перечисляете средства, заключаете договор дарения или получаете наследство от родственников первой или второй степени родства — ставка налога на доходы физических лиц составляет 0%. То есть ни платить НДФЛ, ни подавать декларацию в связи с такими операциями не нужно.

К родственникам первой степени родства относятся: родители, супруг или супруга, дети — включая усыновленных. Родственники второй степени родства — это родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.

То есть если вы ежемесячно перечисляете деньги маме на содержание — это не доход, подлежащий налогообложению. Ни у вас, ни у нее дополнительных налоговых обязательств не возникает.

Где начинаются вопросы от банка

То, что перевод не облагается налогом, — еще не означает, что банк не поинтересуется его природой. Финансовый мониторинг — это отдельная история, которая не зависит от того, облагается ли доход налогом или нет.

Банк может задать вопросы как тому, кто отправляет средства, так и тому, кто их получает. Существует лимит на исходящие переводы — не более 100 000 грн в месяц от одного физического лица. Если вы регулярно отправляете крупные суммы или стабильно получаете поступления — система финмониторинга это замечает и может инициировать проверку.

Но пройти финмониторинг в такой ситуации вполне реально — если подготовиться правильно.

Что нужно подготовить для банка

Есть две ключевые задачи, которые решают большинство вопросов банка в подобных ситуациях.

Первое — документально подтвердить родственные связи. Устного объяснения «это моя мама» недостаточно. Банк потребует копию свидетельства о рождении, а если фамилия изменилась после вступления в брак — также свидетельство о браке. Документы должны четко подтверждать родство между отправителем и получателем.

Второе — подтвердить финансовое положение. Банк должен убедиться, что лицо, отправляющее средства, действительно имеет финансовую возможность это делать. Подтверждением может служить справка о доходах, если вы работаете в Украине, или контракт о работе за рубежом, или налоговая декларация иностранного государства — в зависимости от того, где и как вы получаете доход.

Из практики юридической компании YANKIV: один из банков запросил у клиентки подтверждение того, что ее дочь, проживающая за границей, действительно может ежемесячно перечислять определенную сумму. В ответ предоставили описание ситуации, копии свидетельства о рождении и свидетельства о браке (дочь сменила фамилию), а также справку из иностранной налоговой службы о задекларированном доходе. Результат — блокировка счета не последовала, финансовый мониторинг пройден успешно.

Если вы получаете зарплату в Украине

Если вы наемный работник в Украине — ваш работодатель сам уплачивает за вас НДФЛ и военный сбор, подает форму 4ДФ и начисляет трудовой стаж. Вы лично не обязаны подавать никаких деклараций, если нет дополнительных доходов или ФЛП.

Для подтверждения своего финансового положения перед банком вы можете сформировать справку из налоговой о налогооблагаемых доходах или получить справку из Пенсионного фонда о трудовом стаже. Эти документы подтвердят, что у вас есть стабильный легальный доход и вы можете финансово поддерживать родственников.

Если вы получаете зарплату или доход за рубежом

Здесь ситуация сложнее. Согласно Налоговому кодексу Украины, любой иностранный доход физического лица — резидента Украины подлежит декларированию. Если вы работаете за границей в качестве наемного работника, получаете дивиденды или любой другой доход — вы обязаны раз в год подавать декларацию об имущественном положении и доходах и уплачивать НДФЛ в размере 18% и военный сбор в размере 5%.

Но есть и положительный момент: если вы уже уплатили налог за рубежом и между Украиной и этой страной существует соглашение об избежании двойного налогообложения (Украина имеет такие соглашения с более чем 70 странами), — вы можете зачесть иностранный налог в счет украинского НДФЛ.

То есть, если за границей уплатили 18% и более — в Украине НДФЛ не доплачиваете. Если меньше — доплачиваете разницу. Военный сбор 5% уплачивается всегда — он не зачисляется ни по каким международным соглашениям.

Задекларированный иностранный доход также отражается в вашей украинской справке о доходах. Это полезно не только для банковского финмониторинга, но и при любых крупных покупках — недвижимости, автомобиля и т. п.

Практический вывод

Переводить средства родственникам первой и второй степени родства можно без уплаты налогов — ставка НДФЛ для таких операций нулевая. Но банковский финансовый мониторинг — отдельный механизм, и к нему стоит готовиться заранее: иметь документальное подтверждение родственных связей и финансового положения. Это решает большинство вопросов без блокировок и длительной переписки с банком.