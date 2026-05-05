5 мая 2026, 11:12 Читати українською

Новые правила для подтверждения пенсионного стажа: что нужно знать украинцам

Президент Украины подписал законопроект № 13705-д, который упрощает порядок подтверждения страхового стажа для назначения пенсии. Документ предусматривает новые механизмы в тех случаях, когда необходимые сведения отсутствуют в государственных информационных системах.

О чем идет речь в законе

Теперь, если данных в реестрах нет, органы Пенсионного фонда обязаны уведомить лицо об этом и предложить подать подтверждающие документы. В то же время расширяется список источников информации: для подтверждения стажа могут использоваться государственные электронные реестры, архивные учреждения и другие базы данных.

Закон также уточняет, что в страховой стаж могут относиться периоды работы, за которые не уплачены взносы, если работодатель подал отчетность и имеет задолженность. Это важный шаг для защиты прав работников, не по своей вине потерявших часть стажа.

Традиционно главным документом для доказательства стажа остается трудовая книжка. Однако при ее отсутствии или недостатке записей стаж можно будет подтвердить другими документами или данными из реестров.

Если документы не сохранились, предусмотрена возможность подтверждения стажа в судебном порядке или по процедуре, определенной Кабинетом Министров.

Ожидается, что новые правила позволят снизить количество отказов в назначении пенсий и упростят доступ граждан к социальным выплатам.

Напомним

В этом году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа; в 63 года — не менее 23 лет; в 65 лет — не менее 15 лет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
