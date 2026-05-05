ЦБ Бразилии запретил использовать криптовалюты для международных переводов

С 1 октября поставщики электронных валютных операций (eFX) в Бразилии не смогут использовать стейблкоины и другие криптовалюты, включая биткоин , для международных денежных переводов, объявил бразильский Центробанк.

Новые правила Центробанка

Поставщики eFX — это компании, которые предоставляют услуги международных платежей, покупок и переводов в рамках регулируемой системы электронных валютных операций Бразилии.

Новые правила ЦБ распространяются на любые финтех‑компании и платежные системы, работающие с международными переводами и не имеющие криптовалютной лицензии брокера. Трансграничные платежи должны проводиться либо посредством операций в фиатных валютах, либо через счета нерезидентов в бразильских реалах, считают чиновники ЦБ.

Платежный сервис не имеет права принять реалы от клиента, конвертировать в USDT, USDC или биткоин и провести оплату за границу через блокчейн.

Кого не коснется запрет

Запрет не затрагивает торговлю криптовалютами: инвесторам по‑прежнему разерешено покупать, продавать, хранить и переводить цифровые активы, но только через специальных поставщиков услуг виртуальных активов — их обязательное лицензирование в Бразилии началось 2 февраля.

До того, как вступили в силу требования об обязательном криптовалютном лицензировании, некоторые компании активно использовали стейблкоины для международных расчетов.

Чиновники ЦБ назвали Wise, Nomad и Braza Bank. Nomad использует сеть Ripple для перевода средств между Бразилией и США.

Braza Bank выпустил обеспеченный реалами стейблкоин на XRP Ledger. По данным Receita Federal, ежемесячный объем крипторынка Бразилии составляет $6−8 млрд, причем около 90% объема приходится на стейблкоины.

По информации аналитической компании Dune, около 10% мирового рынка стейблкоинов занимает токен, привязанный к бразильскому реалу (BRL).

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что в Министерстве финансов Бразилии заявили, что введение налога на трансграничные платежи с использованием цифровых активов позволит устранить лазейки в валютном регулировании и пополнить бюджет страны на фоне фискальных трудностей.