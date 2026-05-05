ЦБ Бразилии запретил использовать криптовалюты для международных переводов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 мая 2026, 10:01 Читати українською

ЦБ Бразилии запретил использовать криптовалюты для международных переводов

С 1 октября поставщики электронных валютных операций (eFX) в Бразилии не смогут использовать стейблкоины и другие криптовалюты, включая биткоин, для международных денежных переводов, объявил бразильский Центробанк.

С 1 октября поставщики электронных валютных операций (eFX) в Бразилии не смогут использовать стейблкоины и другие криптовалюты, включая биткоин, для международных денежных переводов, объявил бразильский Центробанк.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиНовые правила ЦентробанкаПоставщики eFX — это компании, которые предоставляют услуги международных платежей, покупок и переводов в рамках регулируемой системы электронных валютных операций Бразилии.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые правила Центробанка

Поставщики eFX — это компании, которые предоставляют услуги международных платежей, покупок и переводов в рамках регулируемой системы электронных валютных операций Бразилии.

Новые правила ЦБ распространяются на любые финтех‑компании и платежные системы, работающие с международными переводами и не имеющие криптовалютной лицензии брокера. Трансграничные платежи должны проводиться либо посредством операций в фиатных валютах, либо через счета нерезидентов в бразильских реалах, считают чиновники ЦБ.

Платежный сервис не имеет права принять реалы от клиента, конвертировать в USDT, USDC или биткоин и провести оплату за границу через блокчейн.

Читайте также: Власти Бразилии могут ввести налог на трансграничные платежи в криптовалюте

Кого не коснется запрет

Запрет не затрагивает торговлю криптовалютами: инвесторам по‑прежнему разерешено покупать, продавать, хранить и переводить цифровые активы, но только через специальных поставщиков услуг виртуальных активов — их обязательное лицензирование в Бразилии началось 2 февраля.

До того, как вступили в силу требования об обязательном криптовалютном лицензировании, некоторые компании активно использовали стейблкоины для международных расчетов.

Чиновники ЦБ назвали Wise, Nomad и Braza Bank. Nomad использует сеть Ripple для перевода средств между Бразилией и США.

Braza Bank выпустил обеспеченный реалами стейблкоин на XRP Ledger. По данным Receita Federal, ежемесячный объем крипторынка Бразилии составляет $6−8 млрд, причем около 90% объема приходится на стейблкоины.

По информации аналитической компании Dune, около 10% мирового рынка стейблкоинов занимает токен, привязанный к бразильскому реалу (BRL).

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что в Министерстве финансов Бразилии заявили, что введение налога на трансграничные платежи с использованием цифровых активов позволит устранить лазейки в валютном регулировании и пополнить бюджет страны на фоне фискальных трудностей.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами