Введение налога на трансграничные платежи с использованием цифровых активов позволит устранить лазейки в валютном регулировании и пополнить бюджет страны на фоне фискальных трудностей, заявили в Министерстве финансов Бразилии, пишет Reuters.
Власти Бразилии могут ввести налог на трансграничные платежи в криптовалюте
Что известно о налоге
Минфин уточнил, что планирует расширить действие налога на финансовые операции (IOF), который сейчас охватывает валютные, кредитные и страховые услуги, но не распространяется на операции с цифровыми активами.
По данным регулятора, трансграничные переводы виртуальных активов позволяют гражданам страны переводить значительные суммы для оплаты товаров и услуг без традиционных банковских комиссий, что дает им преимущество по сравнению с обычными валютными операциями.
«Расширение налога на финансовые операции для некоторых категорий трансграничных переводов виртуальных активов и стейблкоинов исключит регуляторный арбитраж по сравнению с традиционным рынком валютных операций», — подчеркнули в ведомстве.
Эксперты Минфина подсчитали, что правительство может пополнить бюджет на сумму более $30 млрд за счет обеления импорта товаров и услуг, оплаченных криптовалютами, из-за повышения сумм таможенных платежей и налогов.
Ранее Центральный банк Бразилии сообщил о новых нормах регулирования, которые распространяют действие стандартов традиционного финансового рынка на все компании, выступающие посредниками, хранителями или брокерами криптовалют.
