5 мая 2026, 9:41 Читати українською

Стоимость горючего может вырасти еще на несколько гривен — эксперт

На украинских АЗС снова фиксируют повышение цен на бензин и дизель. В ближайшее время тенденция к удорожанию сохранится, а стоимость горючего может вырасти еще на несколько гривен за литр. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна.

Какая причина

Основной причиной нового витка роста стало удорожание нефти и нефтепродуктов на мировых рынках.

По словам Куюна, в апреле мировые цены на бензин поднялись на $137 за тонну, что эквивалентно примерно 4,5 грн за литр, в то время как на внутреннем рынке этот рост еще не был полностью отражен.

Что ожидают эксперты

В ближайшее время эксперты ожидают дальнейшего повышения стоимости горючего. Дизель может вернуться к уровню более 90 грн за литр, прибавив еще 2−3 грн, тогда как бензин подорожает сильнее — ориентировочно на 3−4 грн за литр из-за более существенного роста мировых цен.

В то же время риски дефицита горючего пока не прогнозируются. По оценкам экспертов, рынок остается обеспеченным ресурсом, несмотря на ценовые колебания.

Как изменились цены на нефть

До начала конфликта, 28 февраля, нефть марки Brent торговалась по цене около 70 долларов за баррель. На пике напряженности 7 апреля цены достигали 117,63 доллара за баррель — рекордного уровня с июня 2022 года. После объявления условного двухдневного прекращения огня 7 апреля котировки рухнули примерно на 13−15%, до $94−95.

JPMorgan предупреждал, что при сохранении блокады к середине мая цена может превысить $150 — абсолютный рекорд. Между тем, по данным мониторинга судов, количество судов, проходящих через Ормузский пролив, упало до нескольких единиц в сутки против более 100 в обычный день.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
