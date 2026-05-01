Цены на игровые ПК, ноутбуки, смартфоны и SSD-накопители взлетят: в Samsung объяснили причину

Потребителям, ожидающим снижения цен на игровые персональные компьютеры (ПК), ноутбуки, смартфоны и твердотельные накопители (SSD), придётся отложить покупки как минимум на несколько лет. Стремительное развитие искусственного интеллекта спровоцировало беспрецедентный дефицит на рынке комплектующих, который, по прогнозам ведущих производителей, будет только усиливаться. Об этом сообщает Reuters.

Бум искусственного интеллекта поглощает ресурсы

С осени 2025 года стоимость оперативной и флэш-памяти переживает настоящий взрывной рост. Главная причина: спрос на фоне развития технологий искусственного интеллекта значительно превышает предложение. Технологические гиганты, такие как компания OpenAI, закупают львиную долю глобального производства, оставляя потребительский сегмент с существенной нехваткой компонентов.

Разрыв между спросом и предложением

Ким Джеджун, топ-менеджер подразделения по производству памяти компании Samsung, подтвердил, что объемы производства уже сейчас критически отстают от рыночных потребностей. По его оценкам, в 2027 году кризис в сегменте DRAM (динамическая оперативная память, используемая для временного хранения данных во время работы устройства) и NAND (флеш-память, отвечающая за постоянное хранение файлов) только усугубится. Ожидается дальнейшее увеличение разрыва между ограниченным предложением и сверхвысоким спросом, что неизбежно приведет к новому витку подорожания электроники. Любые улучшения возможны не раньше 2028 года, однако этот сценарий полностью зависит от динамики спроса и скорости ввода в эксплуатацию новых мощностей заводов.

Сверхприбыль производителей и ценовой шок

Для производителей полупроводников текущая ситуация превратилась в чрезвычайно прибыльный период: в первом квартале 2026 года финансовые показатели подразделения Samsung по производству микросхем взлетели на 4800% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а все квоты на выпуск продукции в 2027 году уже полностью распроданы. Последствия для розничного рынка оказались радикальными: сегодня модуль оперативной памяти формата DDR5 объемом 32 ГБ стоит 394 доллара, хотя еще в августе прошлого года его цена составляла 91 доллар. Аналогичная динамика наблюдается и в сегменте накопителей: модель Samsung 990 Pro M.2 на 2 ТБ сейчас обойдется в 572 доллара, тогда как в прошлом году она стоила около 119 долларов.

Технологический сдвиг и монополизация контрактов

Нынешний дефицит носит структурный характер и коренным образом отличается от предыдущих рыночных циклов. Катализатором нехватки стала массовая переориентация отрасли на выпуск памяти с высокой пропускной способностью — многослойных микросхем, которые являются крайне необходимыми для серверных ускорителей вычислений. Производство одного гигабайта такого формата требует примерно в три раза больше площади кремниевой пластины, чем изготовление стандартной памяти для бытовых устройств.

Это вынуждает компании стремительно сокращать выпуск обычных компонентов. Конкуренция за производственные линии уже привела к тому, что корпорация Micron была вынуждена полностью ликвидировать свой потребительский бренд Crucial, перенаправив все силы на корпоративные заказы. Между тем лидерство в этом сегменте перехватила компания SK Hynix, которая захватила 62% глобального рынка специализированной памяти. Облачные провайдеры, такие как Microsoft и Google, осознавая масштабы проблемы, массово заключают многолетние договоры и вносят до 30% предоплаты, чтобы просто зарезервировать будущие поставки.

Читайте также: Спрос есть, легких денег уже нет: что происходит в IT-секторе Украины с работой и зарплатами