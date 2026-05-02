2 мая 2026, 9:34

Укрзализныця изменила правила возвращения билетов

С сегодняшнего дня, 2 мая, в Украине вступают в силу новые правила возвращения железнодорожных билетов. Соответствующий приказ Министерства развития общин и территорий вводит дифференцированную систему выплат: чем раньше пассажир возвращает билет, тем большую сумму получает обратно. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Новые условия для пассажиров

Теперь процент возмещения зависит от того, сколько дней до поездки вы решили отменить поездку. Для рейсов, продажа на которые открывается за 20 суток, действуют следующие условия:

  • 15−20 дней до рейса — возвращается 100% стоимости.
  • 10−14 дней — возмещение составляет 90−95%.
  • 5−9 дней — пассажир получает 75%.
  • 1−4 дня — возвращается только 50%.

Меньше чем через сутки, но не позднее чем через 1 час после отправки — выплачивается только стоимость плацкарты (небольшая часть стоимости железнодорожного билета, удостоверяющая право пассажира на занятость отдельного пронумерованного места в вагоне, то есть без стоимости собственной перевозки).

Условия для военных

Для военнослужащих Сил обороны Украины, которые оформляют билеты через приложение «Армия+», правила остаются неизменными. Они имеют право на 100% возмещение стоимости билета при его отмене до момента отправления поезда. Возврат осуществляется онлайн непосредственно в приложении.

В Укразилизнице заявили, что новая модель дифференцированных условий возврата обосновывается не на фиксированном «календарном» периоде для реализации проездных документов (20 или 14 дней), а на фактическом, течении которого хочется находиться в открытой продаже. Именно для этой модели используется двойная шкала, где учитывается, когда именно была открыта продажа на конкретном маршруте и сколько дней осталось до отправки на момент возврата билета.

Если продажа открывается менее чем за 14 дней до отправки, как и в случае с некоторыми рейсами в прифронтовые города, система работает по адаптированной логике. Пассажир получает полный возврат в пределах реального доступного периода открытия продаж, а финансовые ограничения применяются только по мере приближения к дате отправления поезда.

К примеру, если продажа открывается с горизонтом на 10 дней:

  • возврат цветка за 10 дней до отправки обеспечивает возврат 95% стоимости;
  • за 5−9 дней до отправки — 75% стоимости;
  • за 1−4 дня — 50% стоимости;
  • за 24 часа, но не позднее чем через 1 час после отправления поезда возвращается только стоимость билета, а стоимость плацкарты не возвращается.

Цель изменений

Основная цель такого подхода — стимулировать более оперативный возврат цветков сразу после смены планов, что, по своему времени, повысит прогнозируемость пассажиропотока для железной дороги и позволит более эффективно управлять подвижным составом. Свободные места ранее возвращаются в свободную продажу и станут доступны другим пассажирам.

Также новые правила возвращения станут еще одним инструментом борьбы с перекупами, для которых сдача цветов в момент станет невыгодной практикой. Это также позволит повысить доходы железной дороги на фоне растущих затрат на восстановление подвижного состояния и инфраструктуры в результате регулярных обстрелов.

Роман Мирончук
Hennady
2 мая 2026, 9:46
«Укрзалізниця змінила правила повернення квітків» — квітів? (якщо читати заголовки)
BigBend
2 мая 2026, 10:32
Давно пора було. Хоча 95% повертати все одно неправильно, максимум 75%. Бо цілком можливо комусь потрібен цей квиток, а все розкуплено «поверталами».
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами