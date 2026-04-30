Украинцев могут выселить из жилья в Германии: адвокат объяснил причину

Германия постепенно меняет подход к поддержке украинцев, искавших спасения от войны. Из-за дефицита жилья власти уже не гарантируют отдельные квартиры всем прибывающим. Части людей придется либо платить за аренду самостоятельно, либо переезжать в коллективные центры. Эти изменения будут только усиливаться в ближайшие годы, сообщает Новости.LIVE со ссылкой на адвоката Романа Иванова.

Какая причина выселения?

Главная причина — острая нехватка квартир. По оценкам немецких исследователей, стране не хватает сотен тысяч жилых объектов. В то же время, значительная часть украинцев проживает в квартирах, аренду которых покрывает государство.

Иванов объясняет, что новоприбывшим уже часто предлагают не отдельное жилье, а общежития.

«В некоторых регионах новых беженцев сразу направляют в коллективные центры», — отмечает он.

Кто рискует потерять бесплатное жилье

В первую очередь изменения коснутся нескольких категорий:

безработных, получающих социальную помощь;

проживающих в квартирах за счет государства;

вновь прибывших после апреля 2025 года.

Именно эти люди могут оказаться перед выбором: оплачивать аренду самостоятельно или переехать в общее жилье, подчеркивает Иванов.

После марта 2027 правила могут стать еще более жесткими.

«Даже если продолжат временную защиту, то таких социальных прав, которые у них были изначально, в украинцев в Германии уже не будут», — предупреждает Иванов.

Единственная уверенно чувствующая себя категория беженцев — это трудоустроенные украинцы. Если вы сами оплачиваете свои счета, то принудительное переселение вам не грозит. Другим же придется либо выходить на работу, либо готовиться к жизни в коллективных центрах.

«Это, конечно же, скажется на жилищных условиях и на жилищных правах», — подчеркивает Иванов, добавляя, что эра «социальных квартир» для всех без исключения подходит к концу.