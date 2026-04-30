В киевском метро полностью отказались от касс с наличными — с 28 апреля закрыли последние три пункта продажи билетов. Об этом говорится в объявлениях на станциях, пишет Кошт.

О каких станциях идет речь

Речь идет о кассе на станциях «Вокзальная», «Почайная» и «Выдубичи». Теперь приобрести поездку можно только безналично — через приложение «Киев Цифровой», на турникетах банковской картой или с помощью Google Pay/ Apple Pay.

Оплатить проезд наличными все еще возможно, но только через специальные терминалы Киев Цифровой, установленные в вестибюлях станций.