Самые популярные авто месяца: топ-10 моделей апреля

В апреле 2026 года украинский рынок новых легковых автомобилей сохранил активность: было реализовано почти 6,2 тыс. машин. Лидером продаж стал Renault Duster, а в десятку самых популярных моделей вошли также Toyota RAV4, Hyundai Tucson и BMW 3 — свидетельствуют данные Укравтопрома.

Рейтинг самых популярных моделей апреля

RENAULT Duster — 579 ед;

TOYOTA RAV-4 — 357 ед.;

HYUNDAI Tucson — 211 ед;

BMW 3 — 161 ед.;

SKODA Kodiaq — 144 ед.;

MAZDA CX5 — 130 ед.;

SKODA Karoq — 126 ед.;

TOYOTA Yaris Cross — 122 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan — 121 ед;

VOLKSWAGEN Touareg — 117 ед.

