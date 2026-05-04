В апреле 2026 года украинский рынок новых легковых автомобилей сохранил активность: было реализовано почти 6,2 тыс. машин. Лидером продаж стал Renault Duster, а в десятку самых популярных моделей вошли также Toyota RAV4, Hyundai Tucson и BMW 3 — свидетельствуют данные Укравтопрома.
Самые популярные авто месяца: топ-10 моделей апреля
- RENAULT Duster — 579 ед;
- TOYOTA RAV-4 — 357 ед.;
- HYUNDAI Tucson — 211 ед;
- BMW 3 — 161 ед.;
- SKODA Kodiaq — 144 ед.;
- MAZDA CX5 — 130 ед.;
- SKODA Karoq — 126 ед.;
- TOYOTA Yaris Cross — 122 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 121 ед;
- VOLKSWAGEN Touareg — 117 ед.
