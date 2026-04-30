По состоянию на 30 апреля на украинском рынке горючего преобладает тенденция к понижению цен. Более всего подешевели премиальные марки бензина и автогаз. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 30 апреля: бензин и автогаз дешевеют
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Средние цены на горючее
- Бензин А-95 премиум продемонстрировал самое ощутимое падение — цена снизилась на 51 копейку и составляет 75,76 грн/л.
- Бензин А-95 подешевел на 5 копеек, остановившись на отметке 72,39 грн/л.
- Бензин А-92 стал единственной позицией, показавшей минимальный рост, прибавив 2 копейки к цене — теперь он стоит 67,23 грн/л.
- Цена на дизельное топливо осталась неизменной по сравнению с предыдущим показателем — 88,07 грн/л.
- Автомобильный газ продолжает дешеветь, в сутки цена опустилась на 11 копеек до уровня 48,69 грн/л.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии