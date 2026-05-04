В Иране заявили об ударе по военному кораблю США. Нефть Brent взлетела выше $110

В понедельник, 4 мая, военно-морские силы Ирана заявили, что предотвратили «вход вражеских военных кораблей» в Ормузский пролив, вынеся им «быстрое и решительное предупреждение», пишет Reuters со ссылкой на гостелевидение страны.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что пишут СМИ

Полуофициальное иранское информационное агентство Fars сообщило, что американский военный корабль был поражен двумя ракетами во время прохода у порта Джаск — южного входа в Ормузский пролив — и был вынужден отказаться от попытки пройти через него. Центральное командование США, входящее в состав Пентагона, в свою очередь заявило, что ни один американский корабль не был атакован.

Тем не менее, на новостях о происшествии в районе Ормузского пролива нефть марки Brent с поставкой с июле подскочила до $113 за баррель, чуть позже скорректировавшись до $112 (рост почти на 4% относительно уровня предыдущего закрытия), обращает внимание MarketWatch. Нефть марки WTI с поставкой в июне выросла до $105. Фьючерсы на основные американские индексы — в минусе.

Читайте также: Цены на нефть снизились после заявления Трампа о помощи судам в Ормузском проливе

Заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Штаты начнут операцию по освобождению судов, заблокированных в Ормузском проливе, в качестве «гуманитарного жеста» для оказания помощи нейтральным странам в условиях войны на Ближнем Востоке.

Для этого Вашингтон, по как уточнили в Пентагоне, среди прочего, собирался задействовать военные корабли, авиацию и военных. В Иране, реагируя на это, предупредили, что будут воспринимать любые заходы американских военных кораблей в Ормузский пролив как нарушение режима прекращения огня.

Что происходит с ценами на нефть

До начала конфликта, 28 февраля, нефть марки Brent торговалась по цене около 70 долларов за баррель. На пике напряженности 7 апреля цены достигали 117,63 доллара за баррель — рекордного уровня с июня 2022 года. После объявления условного двухдневного прекращения огня 7 апреля котировки обвалились примерно на 13−15%, до $94−95.

JPMorgan предупреждал, что в случае сохранения блокады до середины мая цена может превысить $150 — абсолютный рекорд. Между тем, по данным мониторинга судов, количество судов, проходящих через Ормузский пролив, упало до нескольких единиц в сутки против более 100 в обычный день.