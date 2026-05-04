В Иране заявили об ударе по военному кораблю США. Нефть Brent взлетела выше $110

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 мая 2026, 16:10 Читати українською

В Иране заявили об ударе по военному кораблю США. Нефть Brent взлетела выше $110

В понедельник, 4 мая, военно-морские силы Ирана заявили, что предотвратили «вход вражеских военных кораблей» в Ормузский пролив, вынеся им «быстрое и решительное предупреждение», пишет Reuters со ссылкой на гостелевидение страны.

В понедельник, 4 мая, военно-морские силы Ирана заявили, что предотвратили «вход вражеских военных кораблей» в Ормузский пролив, вынеся им «быстрое и решительное предупреждение», пишет Reuters со ссылкой на гостелевидение страны.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто пишут СМИПолуофициальное иранское информационное агентство Fars сообщило, что американский военный корабль был поражен двумя ракетами во время прохода у порта Джаск — южного входа в Ормузский пролив — и был вынужден отказаться от попытки пройти через него.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что пишут СМИ

Полуофициальное иранское информационное агентство Fars сообщило, что американский военный корабль был поражен двумя ракетами во время прохода у порта Джаск — южного входа в Ормузский пролив — и был вынужден отказаться от попытки пройти через него. Центральное командование США, входящее в состав Пентагона, в свою очередь заявило, что ни один американский корабль не был атакован.

Тем не менее, на новостях о происшествии в районе Ормузского пролива нефть марки Brent с поставкой с июле подскочила до $113 за баррель, чуть позже скорректировавшись до $112 (рост почти на 4% относительно уровня предыдущего закрытия), обращает внимание MarketWatch. Нефть марки WTI с поставкой в июне выросла до $105. Фьючерсы на основные американские индексы — в минусе.

Читайте также: Цены на нефть снизились после заявления Трампа о помощи судам в Ормузском проливе

Заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Штаты начнут операцию по освобождению судов, заблокированных в Ормузском проливе, в качестве «гуманитарного жеста» для оказания помощи нейтральным странам в условиях войны на Ближнем Востоке.

Для этого Вашингтон, по как уточнили в Пентагоне, среди прочего, собирался задействовать военные корабли, авиацию и военных. В Иране, реагируя на это, предупредили, что будут воспринимать любые заходы американских военных кораблей в Ормузский пролив как нарушение режима прекращения огня.

Что происходит с ценами на нефть

До начала конфликта, 28 февраля, нефть марки Brent торговалась по цене около 70 долларов за баррель. На пике напряженности 7 апреля цены достигали 117,63 доллара за баррель — рекордного уровня с июня 2022 года. После объявления условного двухдневного прекращения огня 7 апреля котировки обвалились примерно на 13−15%, до $94−95.

JPMorgan предупреждал, что в случае сохранения блокады до середины мая цена может превысить $150 — абсолютный рекорд. Между тем, по данным мониторинга судов, количество судов, проходящих через Ормузский пролив, упало до нескольких единиц в сутки против более 100 в обычный день.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает lider2000 и 21 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами