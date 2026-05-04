Гривна вошла в топ-15 мировых валют, которые в апреле подешевели больше всего

По итогам апреля 2026 года украинская гривна вошла в список 15 валют мира с наибольшим обесценением (девальвацией), потеряв 0,37% и заняв 13-е место (или 11-е, если не учитывать спотовые металлы — золото и серебро) в рейтинге Bloomberg. В то же время российский рубль возглавил мировой рейтинг наибольшего роста (+8,38%). Об этом сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Кто лидирует в обесценивании и укреплении

Согласно апрельскому рейтингу Bloomberg «Worst Spot Returns», наибольшее падение также зафиксировали индонезийская рупия (-2,06%), серебро (-1,89%), ганский седи (-1,88%), турецкая лира (-1,61%), шри-ланкийская рупия (-1,29%), филиппинский песо (-1,20%), танзанийский шиллинг (-1,10%), золото (-1,08%), конголезский франк (-0,91%), кина Папуа-Новой Гвинеи (-0,86%), перуанский соль (-0,86%), аргентинский песо (-0,66%), монгольский тугрик (-0,30%) и леоне Сьерра-Леоне (-0,28%).

Аналитик отмечает, что в лидерах девальвации оказались валюты тех стран, которые больше всего пострадали от оттока ликвидности (Турция, страны Африки и Южной Америки), а также от высоких цен на нефть и газ и сокращения инвестиций из Ближнего Востока (Индонезия, Шри-Ланка, Филиппины).

С другой стороны, согласно рейтингу «Best Spot Returns», рост продемонстрировали валюты стран, экспортирующих нефть, сырье и сельскохозяйственную продукцию. Наибольшее укрепление зафиксировано у российского рубля (+8,38%). Вслед за ним идут парагвайский гуарани (+8,00%), венгерский форинт (+6,98%), израильский шекель (+6,66%), норвежская крона (+4,69%), бразильский реал (+4,54%), австралийский доллар (+4,36%), палладий (+3,56%), чилийский песо (+3,02%), южнокорейская вона (+2,88%), казахстанский тенге (+2,88%), сейшельская рупия (+2,87%), британский фунт стерлингов (+2,85%) и гибралтарский фунт (+2,85%).

Динамика курса гривны

По официальным данным НБУ, в течение апреля 2026 года курс гривны к доллару колебался. Если 1 апреля курс составлял 43,9175 грн за доллар, то на 30 апреля он составил 44,0145 грн/$ по справочному курсу НБУ и 44,08 грн/$ по официальному курсу.

