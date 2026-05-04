НБУ определил курсы валют на вторник, 5 мая. Доллар дорожает, а евро подешевел. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Официальный курс доллара вернулся к отметке 44 грн
Курс доллара
На вторник НБУ установил следующий курс доллара: 44,00 грн. Это на 9 копеек больше, чем в понедельник (43,91).
Курс евро
В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке 51,46 грн, что на 14 копеек меньше, чем в понедельник (51,60).
Источник: Минфин
