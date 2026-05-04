YASNO назвала сумму долгов киевлян за электроэнергию

По состоянию на 1 апреля 2026 года, общая сумма, которую клиенты должны оплатить YASNO, составляет более 1,3 млрд грн. Из них 370 млн грн — это задолженность более 30 дней. Об этом говорится в сообщении компании.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Напоминание YASNO

Ежемесячно до 20 числа клиенты YASNO в Киеве должны платить за потребленную электроэнергию. Учитывая, что клиенты пользуются электроэнергией с отсрочкой оплаты почти на месяц, важно своевременно осуществлять каждый платеж.

К примеру, счет, который клиенты получают в мае — это плата за электроэнергию, потребленную в апреле. Соответственно, оплата должна быть произведена не позднее 20 мая.

Задержка оплаты на день, неделю, месяц — нарушение условий договора о поставке электрической энергии между клиентом и поставщиком.

Читайте также: Долги украинцев за коммуналку выросли на 12,5%: задолженность составила 113,4 млрд грн

Своевременность и полнота расчетов важны, поскольку они оказывают непосредственное влияние на способность поставщика закупать электроэнергию, проводить расчеты на рынке электрической энергии и обеспечивать стабильное электроснабжение Киева.