Огород без документов могут забрать: кто рискует потерять землю в 2026 году

В 2026 году неоформленная земля, в частности огороды, окажется в зоне повышенного риска. В связи с введением военного положения государство сможет быстрее привлекать такие участки для нужд обороны, восстановления и жилищного строительства. Об этом сообщает Земельный фонд Украины.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Что предусматривает законодательство

Законодательство предусматривает возможность изъятия (реквизиции) земельных участков для нужд государства в условиях военного положения.

Речь идет, в частности, о:

обеспечении нужд Вооруженных Сил Украины;

строительстве оборонных сооружений;

размещении лиц, лишившихся жилья.

Особое внимание уделяется участкам, которые фактически используются, но не имеют юридически оформленного статуса. Если земля годами обрабатывается без надлежащих документов, она не является частной собственностью, а остается в государственной или коммунальной собственности.

Соответственно, государство или территориальная община могут распоряжаться ею в определенных законом пределах. Ситуацию осложняет то, что во время военного положения процессы приватизации земли частично ограничены. Это создает дополнительные риски для граждан, которые пользуются землей без оформленных прав.​

Важно понимать: если вы пользуетесь участком без документов, вас не могут просто заставить его покинуть без надлежащей процедуры.

Это возможно только:

по решению суда;

или через предусмотренные законом механизмы (в частности, реквизицию).

При этом фактическое пользование может временно сохраняться. Однако отсутствие оформленных прав значительно повышает риск конфликтов, претензий и даже незаконных попыток завладения землей.

Читайте также: Рынок земли в Украине в 2025 году перешел к стабильной модели развития — Минэкономики

Как минимизировать риски

Чтобы минимизировать риски, стоит действовать уже сейчас: