4 мая 2026, 15:33 Читати українською

Огород без документов могут забрать: кто рискует потерять землю в 2026 году

В 2026 году неоформленная земля, в частности огороды, окажется в зоне повышенного риска. В связи с введением военного положения государство сможет быстрее привлекать такие участки для нужд обороны, восстановления и жилищного строительства. Об этом сообщает Земельный фонд Украины.

Что предусматривает законодательство

Законодательство предусматривает возможность изъятия (реквизиции) земельных участков для нужд государства в условиях военного положения.

Речь идет, в частности, о:

  • обеспечении нужд Вооруженных Сил Украины;
  • строительстве оборонных сооружений;
  • размещении лиц, лишившихся жилья.

Особое внимание уделяется участкам, которые фактически используются, но не имеют юридически оформленного статуса. Если земля годами обрабатывается без надлежащих документов, она не является частной собственностью, а остается в государственной или коммунальной собственности.

Соответственно, государство или территориальная община могут распоряжаться ею в определенных законом пределах. Ситуацию осложняет то, что во время военного положения процессы приватизации земли частично ограничены. Это создает дополнительные риски для граждан, которые пользуются землей без оформленных прав.​

Важно понимать: если вы пользуетесь участком без документов, вас не могут просто заставить его покинуть без надлежащей процедуры.

Это возможно только:

  • по решению суда;
  • или через предусмотренные законом механизмы (в частности, реквизицию).

При этом фактическое пользование может временно сохраняться. Однако отсутствие оформленных прав значительно повышает риск конфликтов, претензий и даже незаконных попыток завладения землей.

Как минимизировать риски

Чтобы минимизировать риски, стоит действовать уже сейчас:

  • Проверьте имеющиеся документы. Даже если это старое решение сельского совета, договор аренды или акт передачи — это уже важное правовое основание.
  • Обратитесь к государственному регистратору. Необходимо осуществить государственную регистрацию права собственности или пользования.
  • Получите выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Именно этот документ является официальным подтверждением ваших прав.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
