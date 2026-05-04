В 2026 году неоформленная земля, в частности огороды, окажется в зоне повышенного риска. В связи с введением военного положения государство сможет быстрее привлекать такие участки для нужд обороны, восстановления и жилищного строительства. Об этом сообщает Земельный фонд Украины.
Огород без документов могут забрать: кто рискует потерять землю в 2026 году
Что предусматривает законодательство
Законодательство предусматривает возможность изъятия (реквизиции) земельных участков для нужд государства в условиях военного положения.
Речь идет, в частности, о:
- обеспечении нужд Вооруженных Сил Украины;
- строительстве оборонных сооружений;
- размещении лиц, лишившихся жилья.
Особое внимание уделяется участкам, которые фактически используются, но не имеют юридически оформленного статуса. Если земля годами обрабатывается без надлежащих документов, она не является частной собственностью, а остается в государственной или коммунальной собственности.
Соответственно, государство или территориальная община могут распоряжаться ею в определенных законом пределах. Ситуацию осложняет то, что во время военного положения процессы приватизации земли частично ограничены. Это создает дополнительные риски для граждан, которые пользуются землей без оформленных прав.
Важно понимать: если вы пользуетесь участком без документов, вас не могут просто заставить его покинуть без надлежащей процедуры.
Это возможно только:
- по решению суда;
- или через предусмотренные законом механизмы (в частности, реквизицию).
При этом фактическое пользование может временно сохраняться. Однако отсутствие оформленных прав значительно повышает риск конфликтов, претензий и даже незаконных попыток завладения землей.
Как минимизировать риски
Чтобы минимизировать риски, стоит действовать уже сейчас:
- Проверьте имеющиеся документы. Даже если это старое решение сельского совета, договор аренды или акт передачи — это уже важное правовое основание.
- Обратитесь к государственному регистратору. Необходимо осуществить государственную регистрацию права собственности или пользования.
- Получите выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Именно этот документ является официальным подтверждением ваших прав.
