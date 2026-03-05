За четвертый квартал 2025 года задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги увеличилась на 12,5%. По состоянию на начало 2026 года общая сумма долга составила 113,4 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Долги украинцев за коммуналку выросли на 12,5%: задолженность составила 113,4 млрд грн
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Долги
В октябре-декабре 2025 года украинцам было начислено 77,1 млрд. грн. за коммунальные услуги, однако фактически уплачено лишь 64,1 млрд. грн. (83,1% от суммы).
Лучше всего потребители рассчитываются за воду и водоотвод (уровень оплаты даже превысил начисление — 105,1% благодаря погашению старых долгов).
Худшая ситуация с оплатой за тепло и горячую воду — уровень расчетов упал до 59,3%.
Структура долга (на конец 2025 года):
- Отопление и горячая вода: 38 млрд. грн. (+14,7% за квартал).
- Газоснабжение и распределение: 35,4 млрд грн (наибольший скачок — +26,8%).
- Электроэнергия: 17 млрд грн (+2,7%).
- Водоснабжение: 10,1 млрд грн (долг несколько уменьшился — на 2,8%).
- Управление домами и вывоз мусора: около 12,7 млрд. грн.
Региональный разрез: где задолженность больше всего?
Антилидером по объему долгов остается Днепропетровская область, где сумма недоплаты составила 18,3 млрд грн.
Значительные суммы задолженности также зафиксированы в следующих регионах:
- Донецкая область — 4,1 млрд грн;
- Полтавская область — 3,4 млрд грн;
- Киев — 2,9 млрд грн;
- Киевская область — 2,1 млрд грн;
- Харьковская область — 1,6 млрд грн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 2