Долги украинцев за коммуналку выросли на 12,5%: задолженность составила 113,4 млрд грн

За четвертый квартал 2025 года задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги увеличилась на 12,5%. По состоянию на начало 2026 года общая сумма долга составила 113,4 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Долги

В октябре-декабре 2025 года украинцам было начислено 77,1 млрд. грн. за коммунальные услуги, однако фактически уплачено лишь 64,1 млрд. грн. (83,1% от суммы).

Лучше всего потребители рассчитываются за воду и водоотвод (уровень оплаты даже превысил начисление — 105,1% благодаря погашению старых долгов).

Худшая ситуация с оплатой за тепло и горячую воду — уровень расчетов упал до 59,3%.

Структура долга (на конец 2025 года):

Отопление и горячая вода: 38 млрд. грн. (+14,7% за квартал).

Газоснабжение и распределение: 35,4 млрд грн (наибольший скачок — +26,8%).

Электроэнергия: 17 млрд грн (+2,7%).

Водоснабжение: 10,1 млрд грн (долг несколько уменьшился — на 2,8%).

Управление домами и вывоз мусора: около 12,7 млрд. грн.

Региональный разрез: где задолженность больше всего?

Антилидером по объему долгов остается Днепропетровская область, где сумма недоплаты составила 18,3 млрд грн.

Значительные суммы задолженности также зафиксированы в следующих регионах: