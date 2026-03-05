Multi от Минфин
українська
5 марта 2026, 15:23

Долги украинцев за коммуналку выросли на 12,5%: задолженность составила 113,4 млрд грн

За четвертый квартал 2025 года задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги увеличилась на 12,5%. По состоянию на начало 2026 года общая сумма долга составила 113,4 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Долги украинцев за коммуналку выросли на 12,5%: задолженность составила 113,4 млрд грн
Фото: НБУ

Долги

В октябре-декабре 2025 года украинцам было начислено 77,1 млрд. грн. за коммунальные услуги, однако фактически уплачено лишь 64,1 млрд. грн. (83,1% от суммы).

Лучше всего потребители рассчитываются за воду и водоотвод (уровень оплаты даже превысил начисление — 105,1% благодаря погашению старых долгов).

Худшая ситуация с оплатой за тепло и горячую воду — уровень расчетов упал до 59,3%.

Структура долга (на конец 2025 года):

  • Отопление и горячая вода: 38 млрд. грн. (+14,7% за квартал).
  • Газоснабжение и распределение: 35,4 млрд грн (наибольший скачок — +26,8%).
  • Электроэнергия: 17 млрд грн (+2,7%).
  • Водоснабжение: 10,1 млрд грн (долг несколько уменьшился — на 2,8%).
  • Управление домами и вывоз мусора: около 12,7 млрд. грн.

Региональный разрез: где задолженность больше всего?

Антилидером по объему долгов остается Днепропетровская область, где сумма недоплаты составила 18,3 млрд грн.

Значительные суммы задолженности также зафиксированы в следующих регионах:

  • Донецкая область — 4,1 млрд грн;
  • Полтавская область — 3,4 млрд грн;
  • Киев — 2,9 млрд грн;
  • Киевская область — 2,1 млрд грн;
  • Харьковская область — 1,6 млрд грн.
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

+
+15
TAN72
TAN72
5 марта 2026, 15:38
#
Даёшь поднятие тарифов и удвоим долги😂
+
0
kadaad1988
kadaad1988
5 марта 2026, 17:22
#
Если у власти *** — результат на лицо!!!
