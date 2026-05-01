Договор аренды — это основа большинства бизнес-процессов, однако именно он чаще всего превращается в причину длительных судебных споров. Использование типовых шаблонов открытых источников и игнорирование индивидуальных правовых нюансов нередко приводят к критическим последствиям для обеих сторон. В результате возникают ситуации, когда арендатор фактически не может полноценно пользоваться объектом, арендодатель взыскать плату, а прекращение договора становится началом начисления значительных штрафов. В статье «Судебно-юридической газеты» рассмотрены 3 распространенных ошибки, которые допускаются при заключении договоров аренды и проанализированы их с учетом правовых позиций Верховного Суда.
Три ошибки в договорах аренды, которые могут стоить вам бизнеса и имущества
Заключение притворных сделок
Довольно распространенная ошибка — попытки обойти сложную процедуру аренды государственной или коммунальной земли путем заключения договора аренды элементов благоустройства или индивидуально определенного имущества — асфальтированной площадки.
В деле № 906/377/25 прокурор оспаривал договор аренды асфальтированной танцевальной площадки, утверждая, что это лишь прикрытие для аренды земли обороны, которую квартирно-эксплуатационная часть не имела права сдавать.
Верховный Суд отметил, что притворная сделка согласно статье 235
Если объект, например площадка, имеет инвентарный номер, оценочную стоимость и находится на балансе как отдельное сооружение, он может быть самостоятельным объектом аренды. Но если целью является именно использование земельного участка для застройки, парковки
Сейчас перед БП ВС стоит задача по решению исключительной правовой проблемы: является ли асфальт недвижимостью или это просто часть земли, и как именно защищать права в таких спорах?
Срок действия договора аренды
Стороны часто считают, что окончание срока договора автоматически прекращает все обязательства. Однако, если арендатор продолжает пользоваться имуществом, а арендодатель молчит в течение месяца — договор возобновляется.
В деле № 465/4793/19 описана ситуация, когда договор аренды между сторонами был прекращен в связи с окончанием срока его действия, однако арендатор не вернул помещение после окончания срока, а арендодатель начислил неустойку в размере двойной платы.
Верховный Суд отметил, что после окончания срока договора аренды он признается продленным на тот же срок, на который этот договор заключался, при условии, если против этого не возражает арендодатель. Причем арендодатель имеет право отказаться от договора, направив арендатору соответствующее заявление в течение месяца после окончания срока такого договора. Уведомление арендодателем арендатора о прекращении договора является юридически значимым действием, которое подтверждает наличие такого волеизъявления и обеспечивает своевременную осведомленность о нем другой стороны, являясь предпосылкой для наступления обусловленных такой односторонней сделкой последствий — то есть обязанности арендатора рассчитаться и освободить объект аренды.
Суд подчеркнул, что по ст. 785
Арендодателю необходимо направить уведомление о прекращении договора в течение месяца после окончания срока, но лучшая практика — за месяц до окончания срока. Арендатору следует настаивать на подписании акта приема-передачи имущества. Отсутствие акта — это прямой путь к двойной оплате, даже если арендатор фактически освободил помещение.
Отсутствие проверки пригодности имущества для целевого назначения
Арендатор подписывает договор на торговое место, а затем выясняется, что объект не введен в эксплуатацию или не имеет статуса рынка, что делает невозможным получение разрешительных документов.
Из анализа дела № 903/285/25 следует, что предприниматель арендовал площадь для установки сооружения, но не мог получить паспорт привязки из-за отсутствия у арендодателя документов на землю и необходимого статуса рынка у объекта недвижимости.
Верховный Суд разъяснил, что согласно статье 767
Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения договора другой стороной. А существенным является такое нарушение, когда вследствие причиненного этим вреда вторая сторона в значительной степени лишается того, на что она рассчитывала при заключении договора. То есть, если арендатор лишен того, на что рассчитывал, в частности не может вести деятельность, это может быть основанием для расторжения договора из-за существенного нарушения.
Необходимо прописывать в договоре конкретное целевое назначение имущества и гарантии арендодателя относительно наличия всех необходимых разрешений, таких как статус рынка, пожарная безопасность
