4 мая 2026, 9:45

Форекс и крипто прогноз на 04 — 08 мая 2026 года

Прошедшая неделя прошла под влиянием решений центральных банков и ключевых макроэкономических данных, которые задали рынкам основной импульс. ФРС сохранила ставку без изменений, подтвердив осторожную позицию и отсутствие спешки со смягчением политики. ЕЦБ и Банк Англии также оставили параметры политики без изменений, при этом риторика регуляторов осталась сдержанной, отражая баланс между замедлением экономики и сохраняющимся инфляционным давлением. Публикация ВВП США и базового индекса PCE не дала однозначных сигналов, что усилило неопределенность. В результате, как отмечают в XFINE, доллар не смог сформировать устойчивый тренд, а рынки продолжили движение в рамках диапазонов.

EUR/USD

Пара EUR/USD завершила неделю на отметке 1.1720, сохраняя позиции вблизи верхней границы среднесрочного бокового диапазона 1.1400−1.1850. Ближайшее сопротивление расположено на 1.1810−1.1830. В случае его пробоя, как это было в конце января, следующей целью может стать район 1.1900−1.1930. Поддержка находится на 1.1670−1.1700, затем — в зоне 1.1600−1.1620. С учетом сохраняющегося диапазонного характера рынка не исключено снижение к указанной зоне поддержки. Дополнительным фактором давления может стать рост спроса на доллар на фоне усиления геополитической напряженности.

Биткоин (BTC/USD)

Биткоин завершил неделю на уровне 77,865, продолжая удерживаться выше зоны 73,900−74,000. Рынок остается в фазе восходящей коррекции, однако импульс роста постепенно замедляется, и во второй половине апреля пара BTC/USD движется в узком боковом канале 74,885−79,525. Таким образом, ближайшее сопротивление находится в зоне 79,500−80,000. В случае его пробоя следующей целью может стать район 82,000−85,000. Достижение отметки в 90,000 пока выглядит маловероятным. Поддержка расположена на 74,885−75,650, затем 73,315−74,000 и 70,500−71,200. Пока цена удерживается выше 74,000, сценарий остается нейтральным в пределах диапазона. При этом эксперты XFINE предупреждают о возможных попытках прорыва его верхней границы.

Нефть Brent

Финальную точку недели Brent поставила на уровне 109.20 долларов за баррель, резко усилив рост и вновь поднявшись выше ключевых уровней. Ближайшее сопротивление расположено на 112.00−114.00, далее — 118.00−120.00. Поддержка находится на 105.00−106.00, затем — 100.00−102.00 и 97.00−98.00. Сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке и риски вокруг Ормузского пролива продолжают поддерживать высокую волатильность, поэтому приоритет по-прежнему следует отдавать геополитическим факторам, тогда как технический анализ отходит на второй план.

Золото (XAU/USD)

Золото закрыло неделю на уровне 4,615 долларов за унцию, скорректировавшись на фоне решений центральных банков и динамики американской валюты. Ближайшее сопротивление расположено на 4,650−4,700, затем — 4,750−4,800 и 4,860−4,900. Поддержка находится на 4,550−4,580, далее — 4,500 и 4,350−4,400. Пока цена остается выше 4,550, сценарий сохраняется нейтральным, однако усиление доллара может привести к дальнейшему снижению.

Ключевые события и базовые сценарии недели

На предстоящей неделе внимание рынка сместится к макроэкономическим данным и оценке последствий решений центральных банков. 05 мая в США будут опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг (PMI и ISM). 07 и 08 мая — данные по рынку труда США. Эти публикации могут скорректировать движение доллара и усилить волатильность на глобальных рынках.

Базовые сценарии, по мнению аналитиков XFINE, выглядят так: EUR/USD — нейтральный с риском снижения к 1.1600−1.1620. BTC/USD — нейтрально-восходящий выше 74,000. Brent — нейтрально-бычий выше 105.00. XAU/USD — нейтральный с риском снижения ниже 4,550.

Аналитический отдел XFINE

Источник: Минфин
