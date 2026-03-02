Администрация Трампа внесла Anthropic в черный список

Администрация президента США Дональда Трампа внесла ИИ-лабораторию Anthropic в черный список, запретив федеральным агентствам использовать ее продукты и услуги. Это подтвердил глава государства в публикации по социальной сети Truth Social.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Критика Трампа

Трамп подверг критике компанию после ее конфликта с Пентагоном. Политик назвал Anthropic угрозой национальной безопасности, отметив, что руководство допустило ошибку, требуя от американских военных соблюдать их условия предоставления услуг.

«В этой связи я поручаю каждому федеральному агентству правительства Соединенных Штатов немедленно прекратить любое использование технологий компании Anthropic. Нам это не нужно, мы этого не хотим, и больше не будем вести с ними бизнес», — отметил Трамп.

В некоторых случаях, например, для Минобороны предусмотрен переходный период в шесть месяцев. Отказ чреват административной и уголовной ответственностью, заявил Трамп.

Позиция Anthropic

В Anthropic прокомментировали ситуацию, отметив, что это решение стало итогом безвыходных переговоров. В то же время, фирма якобы настаивала лишь на двух исключениях для использования Claude — средства слежки за американцами и автономное оружие.

Кража данных

Как писал ранее «Минфин», американский стартап в сфере искусственного интеллекта Anthropic заявил, что три крупных китайских разработчика ИИ создали более 24 тысяч поддельных аккаунтов, чтобы незаконно скачивать информацию из их флагманской модели Claude для обучения собственных систем.