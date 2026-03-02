Администрация президента США Дональда Трампа внесла ИИ-лабораторию Anthropic в черный список, запретив федеральным агентствам использовать ее продукты и услуги. Это подтвердил глава государства в публикации по социальной сети Truth Social.
Администрация Трампа внесла Anthropic в черный список
Критика Трампа
Трамп подверг критике компанию после ее конфликта с Пентагоном. Политик назвал Anthropic угрозой национальной безопасности, отметив, что руководство допустило ошибку, требуя от американских военных соблюдать их условия предоставления услуг.
«В этой связи я поручаю каждому федеральному агентству правительства Соединенных Штатов немедленно прекратить любое использование технологий компании Anthropic. Нам это не нужно, мы этого не хотим, и больше не будем вести с ними бизнес», — отметил Трамп.
В некоторых случаях, например, для Минобороны предусмотрен переходный период в шесть месяцев. Отказ чреват административной и уголовной ответственностью, заявил Трамп.
Позиция Anthropic
В Anthropic прокомментировали ситуацию, отметив, что это решение стало итогом безвыходных переговоров. В то же время, фирма якобы настаивала лишь на двух исключениях для использования Claude — средства слежки за американцами и автономное оружие.
Кража данных
Как писал ранее «Минфин», американский стартап в сфере искусственного интеллекта Anthropic заявил, что три крупных китайских разработчика ИИ создали более 24 тысяч поддельных аккаунтов, чтобы незаконно скачивать информацию из их флагманской модели Claude для обучения собственных систем.
Також Антропік: тільки не використовуйте наш продукт для військових цілей
Пентагон: ?!