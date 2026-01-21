Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
21 января 2026, 15:38

Гренландия входит в топ стран по запасам редкоземельных металлов

Гренландия обладает одними из крупнейших в мире запасов редкоземельных металлов, что делает ее стратегически важным игроком для будущего мировой экономики. Несмотря на отсутствие коммерческой добычи на данный момент, недра острова содержат ресурсы, способные изменить глобальные цепочки поставок высокотехнологичного сырья. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS), передает Visual Capitalist.

Гренландия обладает одними из крупнейших в мире запасов редкоземельных металлов, что делает ее стратегически важным игроком для будущего мировой экономики.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Глобальный контекст: гегемония Китая

Мировой рынок редкоземельных элементов сегодня находится под тотальным контролем Китая. По данным аналитиков, в 2024 году КНР обеспечила производство около 270 000 тонн этого сырья, что составляет львиную долю мирового объема.

Кроме того, Китай обладает крупнейшими подтвержденными запасами — 44 миллиона тонн. Это позволяет Пекину диктовать условия на рынках, от которых зависят производители электроники и «зеленой» энергетики по всему миру.

Потенциал Гренландии

На этом фоне Гренландия выглядит как перспективная альтернатива. Оценочные запасы редкоземельных металлов на острове составляют 1,5 миллиона тонн.

Это ставит Гренландию в один ряд с ведущими ресурсными странами мира. Ее запасы превышают залежи таких стран, как Канада (830 тыс. тонн) и Южная Африка (860 тыс. тонн), и приближаются к показателям Соединенных Штатов (1,9 млн тонн).

Однако, в отличие от США или Китая, Гренландия в настоящее время имеет нулевой показатель добычи. Разработка месторождений осложняется суровыми климатическими условиями, отсутствием развитой инфраструктуры и высокими экологическими стандартами, направленными на сохранение уникальной природы Арктики.

Мировые резервы: кто еще имеет ресурсы, но не добывает

Отчет USGS демонстрирует интересную тенденцию: в мире существует значительный дисбаланс между имеющимися запасами и реальным производством.

Например, Бразилия занимает второе место в мире по запасам (21 млн тонн), но ее вклад в мировое производство статистически незначителен. Похожая ситуация наблюдается во Вьетнаме и России. Это свидетельствует о том, что мир имеет значительный «спящий» потенциал, который может быть активирован в будущем.

Почему это важно

Мировая экономика стоит на пороге переформатирования сырьевых рынков. Концентрация производства в одной стране (Китае) создает риски для глобальной стабильности.

Гренландия, обладая колоссальными запасами, может стать ключевым элементом в диверсификации поставок. Для инвесторов и бизнеса это сигнал о том, что Арктический регион в ближайшие годы может превратиться из периферии в центр интересов горнодобывающей промышленности. Развитие технологий добычи в сложных условиях может открыть доступ к этим ресурсам, что, в свою очередь, снизит стоимость высокотехнологичных товаров для конечного потребителя.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
neverice
neverice
21 января 2026, 16:21
#
Рідкоземельних металів повно по всьому світу. Просто видобувати їх дорого — треба перекопати тонни руди. Тому світ цілком свідомо віддав їх видобуток Китаю, закривши свої ГЗК, або не розвиваючи нові. У Китая немає монополії на родовища. Він просто практично єдиний, хто їх активно розробляє. А іншим було і є простіше просто купувати їх в Китаї, як і багато чого іншого.
