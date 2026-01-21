Гренландия входит в топ стран по запасам редкоземельных металлов

Гренландия обладает одними из крупнейших в мире запасов редкоземельных металлов, что делает ее стратегически важным игроком для будущего мировой экономики. Несмотря на отсутствие коммерческой добычи на данный момент, недра острова содержат ресурсы, способные изменить глобальные цепочки поставок высокотехнологичного сырья. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS), передает Visual Capitalist.

Глобальный контекст: гегемония Китая

Мировой рынок редкоземельных элементов сегодня находится под тотальным контролем Китая. По данным аналитиков, в 2024 году КНР обеспечила производство около 270 000 тонн этого сырья, что составляет львиную долю мирового объема.

Кроме того, Китай обладает крупнейшими подтвержденными запасами — 44 миллиона тонн. Это позволяет Пекину диктовать условия на рынках, от которых зависят производители электроники и «зеленой» энергетики по всему миру.

Потенциал Гренландии

На этом фоне Гренландия выглядит как перспективная альтернатива. Оценочные запасы редкоземельных металлов на острове составляют 1,5 миллиона тонн.

Это ставит Гренландию в один ряд с ведущими ресурсными странами мира. Ее запасы превышают залежи таких стран, как Канада (830 тыс. тонн) и Южная Африка (860 тыс. тонн), и приближаются к показателям Соединенных Штатов (1,9 млн тонн).

Однако, в отличие от США или Китая, Гренландия в настоящее время имеет нулевой показатель добычи. Разработка месторождений осложняется суровыми климатическими условиями, отсутствием развитой инфраструктуры и высокими экологическими стандартами, направленными на сохранение уникальной природы Арктики.

Мировые резервы: кто еще имеет ресурсы, но не добывает

Отчет USGS демонстрирует интересную тенденцию: в мире существует значительный дисбаланс между имеющимися запасами и реальным производством.

Например, Бразилия занимает второе место в мире по запасам (21 млн тонн), но ее вклад в мировое производство статистически незначителен. Похожая ситуация наблюдается во Вьетнаме и России. Это свидетельствует о том, что мир имеет значительный «спящий» потенциал, который может быть активирован в будущем.

Почему это важно

Мировая экономика стоит на пороге переформатирования сырьевых рынков. Концентрация производства в одной стране (Китае) создает риски для глобальной стабильности.

Гренландия, обладая колоссальными запасами, может стать ключевым элементом в диверсификации поставок. Для инвесторов и бизнеса это сигнал о том, что Арктический регион в ближайшие годы может превратиться из периферии в центр интересов горнодобывающей промышленности. Развитие технологий добычи в сложных условиях может открыть доступ к этим ресурсам, что, в свою очередь, снизит стоимость высокотехнологичных товаров для конечного потребителя.