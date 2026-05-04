4 мая 2026, 19:03 Читати українською

Revolut доминирует на карте европейских необанков

Revolut возглавляет рейтинг самых популярных цифровых банков в 17 европейских странах — больше, чем любой другой необанк на континенте. Об этом сообщает BusinessFinancing.co.uk со ссылкой на собственное исследование.

Revolut занимает лидирующие позиции, несмотря на отсутствие британской лицензии

Британский необанк Revolut занимает первое место по популярности поисковых запросов в Исландии, Ирландии, Люксембурге, Португалии, Эстонии, Латвии, Литве, Румынии, Болгарии, Греции, на Кипре, в Хорватии, Словении, Венгрии, на Мальте, в Норвегии и Швеции.

Региональные альтернативы

Ситуация в Центральной и Восточной Европе становится более разнообразной. mBank лидирует в Польше, Чехии и Словакии, тогда как Hello bank! доминирует в Австрии и Бельгии. Финляндия выбирает Holvi, Франция — Nickel, Испания — ImaginBank, Нидерланды — Knab, Швейцария — Stripe, Дания — Lunar, а Германия — N26. В Украине лидирует monobank.

Revolut ускоряет рост в 2024—2025 годах

По состоянию на конец 2024 года Revolut привлек почти 15 млн новых клиентов, доведя общую клиентскую базу до 52,5 млн человек — рост на 38% за год. По данным Euromoney, Revolut получил звание лучшего цифрового банка Европы в 2025 году, а выручка компании за 2024 год выросла на 72% до £3,1 млрд. По оценкам Rinku, уже в 2026 году рыночная капитализация Revolut достигла $45 млрд после вторичного размещения акций — больше, чем у ряда традиционных европейских банков.

Читайте также: Revolut по-прежнему заинтересован в выходе на рынок Украины

Источник: Минфин
Vell12
Vell12
4 мая 2026, 20:58
Тому його і не пускають в Україну…
