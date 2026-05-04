Revolut доминирует на карте европейских необанков

Revolut возглавляет рейтинг самых популярных цифровых банков в 17 европейских странах — больше, чем любой другой необанк на континенте. Об этом сообщает BusinessFinancing.co.uk со ссылкой на собственное исследование.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Revolut занимает лидирующие позиции, несмотря на отсутствие британской лицензии

Британский необанк Revolut занимает первое место по популярности поисковых запросов в Исландии, Ирландии, Люксембурге, Португалии, Эстонии, Латвии, Литве, Румынии, Болгарии, Греции, на Кипре, в Хорватии, Словении, Венгрии, на Мальте, в Норвегии и Швеции.

Региональные альтернативы

Ситуация в Центральной и Восточной Европе становится более разнообразной. mBank лидирует в Польше, Чехии и Словакии, тогда как Hello bank! доминирует в Австрии и Бельгии. Финляндия выбирает Holvi, Франция — Nickel, Испания — ImaginBank, Нидерланды — Knab, Швейцария — Stripe, Дания — Lunar, а Германия — N26. В Украине лидирует monobank.

Revolut ускоряет рост в 2024—2025 годах

По состоянию на конец 2024 года Revolut привлек почти 15 млн новых клиентов, доведя общую клиентскую базу до 52,5 млн человек — рост на 38% за год. По данным Euromoney, Revolut получил звание лучшего цифрового банка Европы в 2025 году, а выручка компании за 2024 год выросла на 72% до £3,1 млрд. По оценкам Rinku, уже в 2026 году рыночная капитализация Revolut достигла $45 млрд после вторичного размещения акций — больше, чем у ряда традиционных европейских банков.

Читайте также: Revolut по-прежнему заинтересован в выходе на рынок Украины