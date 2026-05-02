Налоговая предупреждает о массовой рассылке фейковых писем от имени ГНС

Налогоплательщики массово получают электронные письма, якобы поступающие от Государственной налоговой службы Украины. В теме таких писем говорится о «разногласиях в отчетности», однако на самом деле они не имеют никакого отношения к налоговой службе. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Такие письма отправляются со сторонних электронных адресов и содержат вредоносные вложения или ссылки. Их открытие может привести к заражению компьютера и предоставлению злоумышленникам скрытого доступа к устройствам пользователей.

В налоговой отметили: все официальные электронные адреса ГНС имеют домен @tax.gov.ua, а официальная почта — post@tax.gov.ua. Если письмо поступило из другого домена — это признак подделки.

Особую опасность представляют вложения в форматах .pdf, .zip, .rar, а также файлы с расширениями .exe и .scr, в которых может быть скрыто программное обеспечение для удаленного доступа.

Правила безопасности

Украинцев призывают соблюдать базовые правила безопасности:

не открывать подозрительные файлы,

внимательно проверять адрес отправителя и не доверять знакомым контактам без дополнительного подтверждения.



