Бизнес сохраняет положительные ожидания, но прогнозирует рост цен

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 мая 2026, 15:12 Читати українською

Бизнес сохраняет положительные ожидания, но прогнозирует рост цен

Бизнес в апреле сохранил положительные оценки результатов своей экономической деятельности, улучшив их в годовом измерении. Второй месяц подряд предприятия всех опрошенных секторов положительно оценили свою деловую активность. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно. В апреле 2026 года ИОДА составил 51.7 по сравнению с 52.7 в марте 2026 года (в апреле 2025 года — 49.4), сообщает пресс-служба регулятора.

Бизнес сохраняет положительные ожидания, но прогнозирует рост цен
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Позитивному настроению бизнеса способствовали:

  • устойчивая международная финансовая поддержка,
  • оживление потребительского спроса,
  • бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и строительство дорог,
  • сезонный фактор.

В то же время, сдерживающее влияние на экономическую активность предприятий оказали рост цен на горючее, увеличение расходов бизнеса, дальнейшее разрушение производственных и логистических мощностей, все еще высокие курсовые и инфляционные ожидания, а также дефицит квалифицированных кадров.

Секторальные итоги — кто в лидерах?

Строительство (55.6)

Предприятия строительства во второй раз подряд имели самые высокие среди всех секторов оценки результатов своей деятельности, учитывая благоприятные погодные условия и бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и строительство дорог: секторальный индекс в апреле вырос до 55.6 по сравнению с 55.0 в марте и 47.3 в апреле 2025 года.

Респонденты ожидали дальнейшего увеличения объемов строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов. Строители были настроены на существенное увеличение объема закупки услуг подрядчиков на фоне ожиданий дальнейшего удорожания их стоимости и ухудшения доступности.

Сфера услуг (52.0)

Предприятия сферы услуг второй месяц подряд предоставили положительные оценки текущей деловой активности благодаря постепенной стабилизации в энергосистеме и оживлению внутреннего спроса: секторальный индекс в апреле составил 52.0 по сравнению с 52.8 в марте и был значительно выше показателя апреля 2025 года (46. Респонденты и дальше были настроены на увеличение объемов предоставленных услуг, новых заказов на услуги, а также услуг в процессе выполнения.

Промышленность (51.5)

Предприятия промышленности сохранили положительные оценки результатов своей текущей деятельности благодаря стабилизации ситуации в энергетике и оживлению потребительского спроса: секторальный индекс в апреле составил 51.5 по сравнению с 51.2 в марте (в апреле 2025 года — 51.8).

Промышленники и дальше ожидали увеличения, хотя и несколько более низкими темпами, объемов изготовленной продукции и новых заказов на продукцию, в том числе экспортных. Ожидания по запасам сырья и материалов улучшились, а по уменьшению объема незавершенного производства — смягчились. В то же время респонденты ухудшили ожидания по поводу остатков готовой продукции.

Торговля (50.8)

Предприятия торговли также сохранили положительные оценки своих текущих экономических результатов, однако ослабили их, учитывая значительное удорожание горючего и увеличение расходов бизнеса: секторальный индекс в апреле составил 50.8 по сравнению с 54.0 в марте (в апреле 2025 года — 51.2).

Торговые компании менее уверенно ожидали увеличения объемов товарооборота и закупки товаров для продажи. В то же время, в отличие от предыдущего месяца, ожидалось уменьшение запасов/остатков товаров для продажи. Усилились оценки снижения торговой маржи.

Прогноз

Респонденты большинства секторов прогнозировали дальнейшее удорожание цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, учитывая ожидаемое существенное ускорение темпов роста закупочных цен, а также цен на сырье и материалы. Только предприятия торговли ожидали замедления темпов роста стоимости товаров, закупленных для продажи.

Рынок труда

Ситуация на рынке труда несколько смягчилась. Респонденты строительства и торговли были оптимистично настроены по поводу общей численности работников, а предприятия промышленности и сферы услуг сохранили сдержанные оценки.

Опрос

Ежемесячный опрос предприятий проводился со 2 по 22 апреля 2026 года. В нем приняло участие 585 предприятий. В числе опрошенных предприятий 43.8% - компании промышленности, 25.6% - сферы услуг, 24.6% - торговли, 6.0% - строительства; 32.0% респондентов — крупные предприятия, 29.1% - средние, 39.0% - малые.

35.6% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 8.5% - только экспортные операции, 17.8% - только импортные операции, 38.1% - не осуществляют внешнеэкономические операции.

«Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины», — подчеркнул регулятор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
