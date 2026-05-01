Бизнес сохраняет положительные ожидания, но прогнозирует рост цен

Бизнес в апреле сохранил положительные оценки результатов своей экономической деятельности, улучшив их в годовом измерении. Второй месяц подряд предприятия всех опрошенных секторов положительно оценили свою деловую активность. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно. В апреле 2026 года ИОДА составил 51.7 по сравнению с 52.7 в марте 2026 года (в апреле 2025 года — 49.4), сообщает пресс-служба регулятора.

Позитивному настроению бизнеса способствовали:

устойчивая международная финансовая поддержка,

оживление потребительского спроса,

бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и строительство дорог,

сезонный фактор.

В то же время, сдерживающее влияние на экономическую активность предприятий оказали рост цен на горючее, увеличение расходов бизнеса, дальнейшее разрушение производственных и логистических мощностей, все еще высокие курсовые и инфляционные ожидания, а также дефицит квалифицированных кадров.

Секторальные итоги — кто в лидерах?

Строительство (55.6)

Предприятия строительства во второй раз подряд имели самые высокие среди всех секторов оценки результатов своей деятельности, учитывая благоприятные погодные условия и бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и строительство дорог: секторальный индекс в апреле вырос до 55.6 по сравнению с 55.0 в марте и 47.3 в апреле 2025 года.

Респонденты ожидали дальнейшего увеличения объемов строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов. Строители были настроены на существенное увеличение объема закупки услуг подрядчиков на фоне ожиданий дальнейшего удорожания их стоимости и ухудшения доступности.

Сфера услуг (52.0)

Предприятия сферы услуг второй месяц подряд предоставили положительные оценки текущей деловой активности благодаря постепенной стабилизации в энергосистеме и оживлению внутреннего спроса: секторальный индекс в апреле составил 52.0 по сравнению с 52.8 в марте и был значительно выше показателя апреля 2025 года (46. Респонденты и дальше были настроены на увеличение объемов предоставленных услуг, новых заказов на услуги, а также услуг в процессе выполнения.

Промышленность (51.5)

Предприятия промышленности сохранили положительные оценки результатов своей текущей деятельности благодаря стабилизации ситуации в энергетике и оживлению потребительского спроса: секторальный индекс в апреле составил 51.5 по сравнению с 51.2 в марте (в апреле 2025 года — 51.8).

Промышленники и дальше ожидали увеличения, хотя и несколько более низкими темпами, объемов изготовленной продукции и новых заказов на продукцию, в том числе экспортных. Ожидания по запасам сырья и материалов улучшились, а по уменьшению объема незавершенного производства — смягчились. В то же время респонденты ухудшили ожидания по поводу остатков готовой продукции.

Торговля (50.8)

Предприятия торговли также сохранили положительные оценки своих текущих экономических результатов, однако ослабили их, учитывая значительное удорожание горючего и увеличение расходов бизнеса: секторальный индекс в апреле составил 50.8 по сравнению с 54.0 в марте (в апреле 2025 года — 51.2).

Торговые компании менее уверенно ожидали увеличения объемов товарооборота и закупки товаров для продажи. В то же время, в отличие от предыдущего месяца, ожидалось уменьшение запасов/остатков товаров для продажи. Усилились оценки снижения торговой маржи.

Прогноз

Респонденты большинства секторов прогнозировали дальнейшее удорожание цен/тарифов на собственную продукцию/услуги, учитывая ожидаемое существенное ускорение темпов роста закупочных цен, а также цен на сырье и материалы. Только предприятия торговли ожидали замедления темпов роста стоимости товаров, закупленных для продажи.

Рынок труда

Ситуация на рынке труда несколько смягчилась. Респонденты строительства и торговли были оптимистично настроены по поводу общей численности работников, а предприятия промышленности и сферы услуг сохранили сдержанные оценки.

Опрос

Ежемесячный опрос предприятий проводился со 2 по 22 апреля 2026 года. В нем приняло участие 585 предприятий. В числе опрошенных предприятий 43.8% - компании промышленности, 25.6% - сферы услуг, 24.6% - торговли, 6.0% - строительства; 32.0% респондентов — крупные предприятия, 29.1% - средние, 39.0% - малые.

35.6% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 8.5% - только экспортные операции, 17.8% - только импортные операции, 38.1% - не осуществляют внешнеэкономические операции.

«Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины», — подчеркнул регулятор.