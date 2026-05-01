Более $39 триллионов: госдолг США достиг нового абсолютного исторического максимума

Объем задолженности федерального правительства Соединенных Штатов достиг нового рекордного уровня в начале весны, продемонстрировав стремительный рост по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает TE со ссылкой на данные Министерства финансов США.

Текущие показатели задолженности

В марте 2026 года общий размер государственного долга вырос до 39 065 421 миллиона долларов. Это значительно превышает показатели февраля, когда задолженность составляла 38 769 806 миллионов долларов. Мартовский результат стал новым абсолютным максимумом за всю историю официальных наблюдений.

Историческая перспектива

Согласно правительственной статистике, средний уровень задолженности Соединенных Штатов с 1942 по 2026 год составлял 6 339 278,08 миллиона долларов. При этом свой исторический минимум долг достиг в январе 1942 года — тогда он составлял всего 60 000 миллионов долларов.

Рекордная стоимость обслуживания обязательств

Рост общей суммы долга сопровождается беспрецедентным увеличением расходов на его обслуживание. В первом квартале 2026 финансового года чистые процентные выплаты американского правительства достигли 270,3 миллиарда долларов, превысив расходы на национальную оборону, которые составили 266,9 миллиарда долларов. В настоящее время больше средств государство тратит только на программы социального обеспечения.

По оценкам экспертов Бюджетного управления Конгресса, по итогам всего 2026 года общие расходы на выплату процентов достигнут отметки в 1 триллион долларов. В то же время риска технического дефолта в ближайшее время нет: в прошлом году американские законодатели подняли предельный лимит государственного долга до 41,1 триллиона долларов, что обеспечит бесперебойное финансирование обязательств по крайней мере до 2027 года.

