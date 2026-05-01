1 мая 2026, 11:44

Биткоин и Ethereum завершили апрель ростом, хакер вывел из протокола Wasabi $5 млн: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Биткоин и Ethereum завершили апрель ростом, хакер вывел из протокола Wasabi $5 млн: что нового на крипторынке
Крипторинок в «зеленой» зоне: биткоин и Ethereum завершили апрель с уверенным ростом

Апрель 2026 стал успешным для основных цифровых активов. По данным платформы CoinGlass, биткоин продемонстрировал прирост в 11,87%, тогда как Ethereum прибавил в стоимости 7,3%.

Для первой криптовалюты апрель исторически является благоприятным месяцем. За всю историю наблюдений биткоин закрывал этот период «в плюсе» уже в девятый раз. На момент написания новости актив торгуется на уровне $77,100.

Для сравнения: рекордный апрельский прирост был зафиксирован в 2013 году (более 50%), а наибольшее падение — в 2022 году (17,3%).

Вторая по капитализации криптовалюта также подтвердила статус апреля как стабильно положительного месяца. Ethereum заканчивал апрель с убытком всего трижды за все время мониторинга рынка. В настоящее время актив торгуется на уровне $2280.

Исторические экстремумы для Ethereum в апреле составляют +70,29% в 2018 году и -23,18% в 2016 году.

Излом Wasabi Protocol: из-за компрометации админключа похищено более $5 млн

Криптпроект Wasabi Protocol стал жертвой масштабной атаки, в результате которой злоумышленники получили контроль над ключевыми смарт-контрактами системы. По данным аналитиков по безопасности Blockaid, инцидент привел к потере активов пользователей в сетях Ethereum и Base.

Вместо поиска ошибок в торговом коде хакер избрал путь компрометации прав доступа. Атака происходила по следующему сценарию:

  • Захват контроля Используя адрес деплоера протокола, злоумышленник назначил свой контракт администратором системы.
  • Использование аппрейда UUPS: Получив права, хакер воспользовался стандартным механизмом обновления смартконтрактов (UUPS), который обычно служит для легитимного улучшения функционала.
  • Подмена логики: Злоумышленник заменил код хранилищ (perp vaults) и ликвидного пула (LongPool) на вредоносную версию, что позволило системе автоматически вывести средства в его пользу.

По предварительным оценкам экспертов, сумма похищенных средств превышает $5 млн. Команда проекта пока не выступила с официальными разъяснениями или планом компенсаций.

Специалисты отмечают, что этот случай подчеркивает уязвимость DeFi-протоколов, использующих централизованные роли управления и механизмы быстрого обновления кода. Хотя такие инструменты удобны для разработчиков, они становятся критической точкой отказа при утечке административных ключей.

Meta производит выплаты в USDC для авторов контента через сети Polygon и Solana

Техногигант Meta приступил к тестированию системы выплат вознаграждений авторам контента в стейблкоине USDC. Новый функционал реализован на базе блокчейн-сетей Polygon и Solana, а техническим партнером проекта выступил финтех-гигант Stripe.

На начальном этапе воспользоваться услугой смогут авторы из Колумбии и Филиппин.

Поскольку операции производятся с цифровыми активами, Stripe будет предоставлять пользователям детализированные отчеты по криптотранзакциям. Meta советует авторам сохранять полную историю операций для корректного представления налоговой отчетности.

Это решение является частью более широкой стратегии Meta по возвращению на рынок цифровых активов, о которой медиа начали сообщать в феврале 2026 года. Помимо интеграции стейблкоинов через сторонних провайдеров, корпорация планирует запустить собственный криптокошелек.

Следует напомнить, что это не первая попытка компании в этом направлении. В 2019 году Facebook (ныне Meta) анонсировал глобальную криптовалюту Libra и кошелек Calibra. Проекты были закрыты из-за жесткого давления со стороны мировых регуляторов.

Кибернаступление КНДР: хакеры похитили более полумиллиарда долларов, повлекшие 76% всех потерь рынка

По данным аналитической компании TRM Labs, северокорейские хакерские группировки стали основным источником убытков для криптоиндустрии в 2026 году. На их долю приходится около 76% от общего объема похищенных средств за первые месяцы года, что составляет около 577 млн долларов.

Особенностью стратегии злоумышленников стала концентрация в больших целях. Хотя на КНДР приходится лишь около 3% от общего количества зафиксированных инцидентов, финансовый результат этих атак является доминирующим.

Весь объем похищенных 577 млн долларов связывают только с двумя масштабными атаками, которые произошли в апреле 2026 года — на протоколы KelpDAO и Drift Protocol.

