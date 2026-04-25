Минюст США закрыло уголовное дело против главы ФРС

Дело передается генеральному инспектору

Прокурор округа Колумбия Джанин Пирро объявила о закрытии дела, отметив, что теперь вопросом перерасхода бюджетных средств на сумму в миллиарды долларов будет заниматься генеральный инспектор ФРС. В то же время она подчеркнула готовность возобновить уголовное производство, если появятся соответствующие факты. В офисе генерального инспектора уточнили, что их проверка стартовала еще в июле прошлого года по инициативе самого Пауэлла и включает независимый анализ причин существенного удорожания проекта. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, со своей стороны, отметила, что расследование не прекращено окончательно, а лишь передано под юрисдикцию другого ведомства.

Разблокирование кадровых решений в Сенате

Прекращение расследования устраняет ключевое препятствие для утверждения Кевина Уорша — кандидата от Дональда Трампа на пост следующего главы ФРС. Ранее сенатор-республиканец Том Тиллис заблокировал голосование по кандидатуре Уорша, назвав дело против Пауэлла «фиктивным» и указав на отсутствие доказательств преступления. После заявления Минюста другой республиканец, председатель профильного комитета Тим Скотт, приветствовал это решение и предложил генеральному инспектору отчитаться перед законодателями в течение следующих 90 дней. Пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи также выразил уверенность в скором утверждении Ворша Сенатом для «восстановления компетентности».

Суть строительного конфликта

В центре внимания оказался проект реконструкции двух исторических зданий центрального банка в Вашингтоне, которые не подвергались капитальному ремонту с 1930-х годов. Смета, утвержденная семью членами совета управляющих еще в 2017 году (за год до назначения Пауэлла председателем), изначально составляла 1,9 млрд долларов, но впоследствии выросла до 2,5 млрд долларов. Представители ФРС объясняли это непредвиденными изменениями в планах, подорожанием материалов и рабочей силы, а также обнаружением асбеста и карстовой воронки на площадке. Политические союзники Трампа, в частности глава бюджетного управления Рассел Воут, сравнивали проект с Версальским дворцом и обвиняли Пауэлла в «безобразном растрачивании средств». Во время визита на строительство прошлым летом вместе с главой Федерального агентства по финансированию жилья Биллом Пултом и сенатором Скоттом Трамп заявил Пауэллу, что слышал о росте расходов до 3,1 млрд долларов. Глава центробанка в прямом эфире ответил: «Я такого не слышал».

Судебные решения и политическое давление

Напряженность достигла пика в начале января, когда Пауэлл выпустил необычное воскресное видеообращение, сообщив о получении повестки из офиса Пирро. Тогда он назвал эти действия «беспрецедентными» и связал их с постоянным давлением со стороны администрации. Дональд Трамп неоднократно критиковал Пауэлла (обвиняя его в потакании демократам) и требовал резкого снижения базовой процентной ставки с момента возвращения к власти в 2025 году. Точку в юридической плоскости поставил 13 марта главный судья окружного суда Вашингтона Джеймс Боасберг: он заблокировал повестки, постановив, что правительство предоставило «фактически ноль доказательств» совершения преступления. Судья добавил, что существует множество свидетельств того, что правительство пыталось заставить Пауэлла снизить ставки или уйти в отставку.

Сроки полномочий и подходы нового кандидата

Срок полномочий Джерома Пауэлла на посту председателя ФРС истекает 15 мая 2026 года, однако его полномочия в качестве члена Совета управляющих продлятся до января 2028 года. Ранее он заявлял, что не покинет Совет до полного и прозрачного завершения расследования. Если Пауэлл решит остаться рядовым руководителем, это лишит действующую администрацию возможности досрочно назначить еще одного лояльного кандидата в состав правления. Между тем финансовые рынки оценивают перспективы Кевина Уорша, который должен сменить Пауэлла. По данным аналитиков, Уорш исторически отдает предпочтение жесткому контролю над инфляцией, что делает его менее склонным к агрессивному смягчению денежно-кредитной политики, которого требует президент. Кроме того, Уорш является сторонником модели закрытой коммуникации — острых профессиональных дискуссий внутри комитета с последующей единой позицией для публики. Это может существенно уменьшить количество словесных подсказок для рынка, сделав решения ФРС менее предсказуемыми для Уолл-стрит.