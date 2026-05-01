Цены на электроэнергию в Европе упали до исторического минимума

Европейский рынок электроэнергии столкнулся с беспрецедентной ситуацией: цены на пятницу обвалились до рекордно отрицательных значений. В Германии и Франции стоимость электроэнергии в час поставки почти достигла биржевого минимума на фоне пиковой солнечной генерации и сниженного спроса в праздничные дни. Об этом сообщает Bloomberg.

Рекордные минусы на бирже

По данным биржи Epex Spot, почасовые цены на электроэнергию в раннее послеобеденное время приблизились к отметке -500 евро за мегаватт-час.

Среднесуточная цена во Франции упала до -41,4 евро, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений. Такое падение означает, что производители фактически доплачивают потребителям за то, чтобы те забирали излишнюю энергию из сети.

Причины аномалии

Эксперты выделяют три ключевых фактора, повлекших за собой коллапс цен.

Бум возобновляемой энергетики: весенний солнечный свет обеспечивает рекордную выработку солнечных парков. В Германии мощность солнечного поколения в пятницу приблизилась к рекорду в 53 ГВт, что потенциально превышает общий спрос в стране.

Длинные выходные: во многих странах Европы (Германия, Франция, Великобритания, Испания) пятница или понедельник являются государственными выходными, что привело к остановке промышленных предприятий и резкому снижению потребления.

Нехватка систем хранения: недостаточное количество мощных аккумуляторов и узкие места в энергосетях не позволяют системе поглотить избыток энергии. Это заставляет некоторые солнечные станции временно прекращать работу.

Балансировка системы

Во Франции высокая солнечная активность заставляет операторов снижать мощность атомных электростанций. Так, в четверг утром выработка ядерной энергии в стране сократилась на 6 ГВт, чтобы сбалансировать рост солнечной генерации.

Несмотря на то, что отрицательные цены становятся все более частыми, падение ниже -100 евро все еще считается редкостью. В течение 2026 г. такие значения фиксировались только в течение 17 часов в Германии и 15 часов во Франции.