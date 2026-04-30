Администрация президента США Дональд Трамп пытается вовлечь другие страны в создание международной коалиции, которая должна восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе. Об этом идет речь во внутренней телеграмме Государственного департамента, с которой ознакомилось агентство Reuters.
США формируют новую коалицию для возобновления судоходства в Ормузском проливе
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Новая инициатива Maritime Freedom Construct
Госсекретарь США Марк Рубио одобрил создание инициативы Maritime Freedom Construct (MFC). Документ, датированный 28 апреля, описывает ее как совместный проект Госдепартамента и Пентагона.
В телеграмме отмечается, что MFC станет «критически важным первым шагом» в формировании послевоенной архитектуры морской безопасности на Ближнем Востоке. Инициатива призвана обеспечить долговременную энергетическую безопасность, защиту критической инфраструктуры и сохранение свободы навигации в ключевых морских маршрутах.
Как будет работать коалиция
По замыслу:
- Госдепартамент будет отвечать за дипломатическую координацию между странами-партнерами и судоходной отраслью.
- Пентагон через командование CENTCOM будет координировать движение судов в режиме реального времени и будет взаимодействовать непосредственно с проходящими проливами кораблями.
Кого приглашают для участия
Американские посольства должны до 1 мая устно донести предложение до партнерских государств. В то же время, в документе прямо указано, что ее не следует адресовать таким странам, как Россия, Китай, Беларусь и Куба, а также другим противникам США.
Формат участия может быть разным:
- дипломатическая поддержка
- обмен информацией
- контроль за санкциями
- военно-морское присутствие
- другие формы помощи
В США подчеркивают, что не ожидают от партнеров опрокидывания значительных ресурсов по уже действующим региональным инициативам.
Контекст: блокада Ормузского пролива
Ранее через Ормузский пролив проходило около пятой части мировых поставок нефти и газа. Однако после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля Тегеран фактически перекрыл этот маршрут и судоходство резко сократилось.
Инициатива Вашингтона появилась на фоне тупика в переговорах по урегулированию конфликта. Параллельно США пытаются ограничить экспорт иранской нефти, в том числе из-за морской блокады портов Ирана.
Что дальше
В документе отмечается, что MFC является отдельной инициативой и не связана непосредственно с кампанией максимального давления на Иран или текущими переговорами.
Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от готовности партнеров присоединиться к коалиции и от динамики самого конфликта в регионе.
Комментарии