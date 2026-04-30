30 апреля 2026, 18:01 Читати українською

США формируют новую коалицию для возобновления судоходства в Ормузском проливе

Администрация президента США Дональд Трамп пытается вовлечь другие страны в создание международной коалиции, которая должна восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе. Об этом идет речь во внутренней телеграмме Государственного департамента, с которой ознакомилось агентство Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новая инициатива Maritime Freedom Construct

Госсекретарь США Марк Рубио одобрил создание инициативы Maritime Freedom Construct (MFC). Документ, датированный 28 апреля, описывает ее как совместный проект Госдепартамента и Пентагона.

В телеграмме отмечается, что MFC станет «критически важным первым шагом» в формировании послевоенной архитектуры морской безопасности на Ближнем Востоке. Инициатива призвана обеспечить долговременную энергетическую безопасность, защиту критической инфраструктуры и сохранение свободы навигации в ключевых морских маршрутах.

Как будет работать коалиция

По замыслу:

  • Госдепартамент будет отвечать за дипломатическую координацию между странами-партнерами и судоходной отраслью.
  • Пентагон через командование CENTCOM будет координировать движение судов в режиме реального времени и будет взаимодействовать непосредственно с проходящими проливами кораблями.

Читайте также: Цена на нефть Brent подскочила до четырехлетнего максимума из-за опасений эскалации войны между США и Ираном

Кого приглашают для участия

Американские посольства должны до 1 мая устно донести предложение до партнерских государств. В то же время, в документе прямо указано, что ее не следует адресовать таким странам, как Россия, Китай, Беларусь и Куба, а также другим противникам США.

Формат участия может быть разным:

  • дипломатическая поддержка
  • обмен информацией
  • контроль за санкциями
  • военно-морское присутствие
  • другие формы помощи

В США подчеркивают, что не ожидают от партнеров опрокидывания значительных ресурсов по уже действующим региональным инициативам.

Контекст: блокада Ормузского пролива

Ранее через Ормузский пролив проходило около пятой части мировых поставок нефти и газа. Однако после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля Тегеран фактически перекрыл этот маршрут и судоходство резко сократилось.

Инициатива Вашингтона появилась на фоне тупика в переговорах по урегулированию конфликта. Параллельно США пытаются ограничить экспорт иранской нефти, в том числе из-за морской блокады портов Ирана.

Что дальше

В документе отмечается, что MFC является отдельной инициативой и не связана непосредственно с кампанией максимального давления на Иран или текущими переговорами.

Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от готовности партнеров присоединиться к коалиции и от динамики самого конфликта в регионе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
