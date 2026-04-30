Известная актриса Шеннон Элизабет заработала почти $1 млн за первую неделю на OnlyFans

Известная актриса Шеннон Элизабет (фильм «Американский пирог») заработала почти 1 млн долларов за первую неделю на OnlyFans. Об этом пишет PEOPLE.

Что известно

Шеннон Элизабет процветает в своей новой сфере.

После недавней попытки звезды сериала «Американский пирог» публиковать контент на OnlyFans, источник сообщил PEOPLE, что актриса заработала на платформе «более семизначную сумму» за первую неделю.

52-летняя Элизабет «действительно делает себе имя» на OnlyFans, продолжает инсайдер, отмечая, что опубликованный ею контент не содержит полной обнаженности.

«Она очень рада, что теперь может взять ситуацию под контроль и общаться со своими поклонниками», — добавляет источник.

Ранее издание PEOPLE узнало, что 16 апреля, в день официального запуска ее аккаунта OnlyFans, Элизабет также тихо подала на развод с Саймоном Борхертом, своим мужем с 2021 года.

«Теперь, когда она одинока, она хочет иметь немного больше свободы и быть дикой», — сказало тогда источник, назвав разрыв «довольно свежим».