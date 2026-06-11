Налоговая и бизнес смогут договариваться без суда, конфиденциально

Государственная налоговая служба Украины подготовила законопроект, который позволит бизнесу и налоговой разрешать конфликты без обращения в суд. Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух во время X Международного форума «Медиация и Право».

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В ближайшее время документ будет передан в Министерство финансов. Разрабатывался он с поддержкой Украинской академии медиации.

Сейчас в судах накопилось около 65 тысяч налоговых споров, а ежегодно ГНС рассматривает от 10 до 13 тысяч дел в рамках административного обжалования. Это колоссальная нагрузка и на суды, и на бизнес, и на саму службу.

Идея закрепить медиацию законодательно возникла не на пустом месте. Первоначально был пилотный проект совместно с Советом бизнес-омбудсмена, в котором было рассмотрено несколько сложных споров с участием крупных плательщиков. Результат оказался обнадеживающим: стороны смогли договориться без суда.

Как это будет работать

По условиям законопроекта обе стороны добровольно привлекают независимого медиатора и ведут переговоры конфиденциально. Если компромисс найден, подписывается соглашение, обязательное к исполнению. Если нет, плательщик сохраняет право обратиться в суд или продолжать административное обжалование.

Важно: медиация не заменяет существующие механизмы защиты, а становится дополнительным инструментом. То есть ничего не уносят, просто добавляют еще один вариант.

«Не каждый налоговый спор должен заканчиваться в суде, потому что это потеря времени и ресурсов для обеих сторон. Диалог между государством и бизнесом давно доказал свою эффективность. Нужно только иметь желание найти решение», — отметила Карнаух.

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