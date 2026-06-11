«Киевгорстрой» планирует достроить более 400 000 кв. м жилья до конца 2027 года

ЧАО «ХК «Киевгорстрой» возобновило строительные работы на своих объектах, сосредоточившись на завершении долгостроев и передаче квартир инвесторам. В настоящее время компания активно работает на 11 жилых комплексах, шесть из которых планируют сдать до конца 2026 года. Об этом в интервью изданию «Вечерний Киев» заявил председатель правления «Киевгорстроя» Валерий Засуцкий.

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По словам Засуцкого, план работ расписан на ближайшие два года.

До конца 2026 года планируется сдать 6 жилых комплексов. Сюда входят ЖК «Подол Град», «Твин Хаус», «Гвардейский», «Фридом», «Радужный», а также первое здание ЖК «Обериг-2». В общей сложности это 244 316 кв. м недвижимости, которой ждут 3 775 семей.

В следующем году застройщик собирается достроить еще 192 039 кв. м жилья — это квартиры для 3800 семей. Речь идет о ЖК «Урловский-1», «Медовый-1» и «Медовый-2».

Параллельно строители приходят в порядок инфраструктурные объекты — канализационную насосную станцию «Обуховская» и ЖК «Жуляны». Также стартовал подготовительный этап для возобновления процессов на площадках ЖК «Лейк Хаус» и «Абрикосовый».

Диалог с инвесторами

Руководитель компании подчеркнул, что «Киевгорстрой» перешел на рельсы полной прозрачности. Каждый этап и даже проблемные вопросы теперь открыто обсуждается на встречах с инициативными группами вкладчиков, чтобы люди понимали реальные графики и положение на площадках.

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В то же время Засуцкий отметил, что из-за ограниченных финансовых возможностей, а также ряда юридических и земельных вопросов компания пока не может одновременно возобновить строительство на всех объектах.

Тем не менее, «Киевгорстрой» работает над укреплением финансовой стабильности и планирует полностью погасить все долговые обязательства до конца 2026 года. По его словам, с начала года уже удалось погасить 70% кредиторской задолженности перед подрядчиками и компенсировать 80% долга по уплате земельного налога.

«Мы закладываем сейчас прочный фундамент для дальнейшей работы „Киевгорстроя“. Завершение работ и ввод в эксплуатацию 6 объектов уже к концу этого года снимет колоссальную финансовую нагрузку на компанию и поможет сфокусироваться на реализации других объектов. Это, в свою очередь, снизит напряжение среди инвесторов», — подытожил Засуцкий.