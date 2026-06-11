«Киевгорстрой» планирует достроить более 400 000 кв. м жилья до конца 2027 года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 июня 2026, 16:32 Читати українською

«Киевгорстрой» планирует достроить более 400 000 кв. м жилья до конца 2027 года

ЧАО «ХК «Киевгорстрой» возобновило строительные работы на своих объектах, сосредоточившись на завершении долгостроев и передаче квартир инвесторам. В настоящее время компания активно работает на 11 жилых комплексах, шесть из которых планируют сдать до конца 2026 года. Об этом в интервью изданию «Вечерний Киев» заявил председатель правления «Киевгорстроя» Валерий Засуцкий.

«Киевгорстрой» планирует достроить более 400 000 кв. м жилья до конца 2027 года
Фото: Киевгорстрой

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По словам Засуцкого, план работ расписан на ближайшие два года.

До конца 2026 года планируется сдать 6 жилых комплексов. Сюда входят ЖК «Подол Град», «Твин Хаус», «Гвардейский», «Фридом», «Радужный», а также первое здание ЖК «Обериг-2». В общей сложности это 244 316 кв. м недвижимости, которой ждут 3 775 семей.

В следующем году застройщик собирается достроить еще 192 039 кв. м жилья — это квартиры для 3800 семей. Речь идет о ЖК «Урловский-1», «Медовый-1» и «Медовый-2».

Параллельно строители приходят в порядок инфраструктурные объекты — канализационную насосную станцию «Обуховская» и ЖК «Жуляны». Также стартовал подготовительный этап для возобновления процессов на площадках ЖК «Лейк Хаус» и «Абрикосовый».

Диалог с инвесторами

Руководитель компании подчеркнул, что «Киевгорстрой» перешел на рельсы полной прозрачности. Каждый этап и даже проблемные вопросы теперь открыто обсуждается на встречах с инициативными группами вкладчиков, чтобы люди понимали реальные графики и положение на площадках.

Читайте также: «Киевгорстрой» частично размораживает строительство по новым правилам

В то же время Засуцкий отметил, что из-за ограниченных финансовых возможностей, а также ряда юридических и земельных вопросов компания пока не может одновременно возобновить строительство на всех объектах.

Тем не менее, «Киевгорстрой» работает над укреплением финансовой стабильности и планирует полностью погасить все долговые обязательства до конца 2026 года. По его словам, с начала года уже удалось погасить 70% кредиторской задолженности перед подрядчиками и компенсировать 80% долга по уплате земельного налога.

«Мы закладываем сейчас прочный фундамент для дальнейшей работы „Киевгорстроя“. Завершение работ и ввод в эксплуатацию 6 объектов уже к концу этого года снимет колоссальную финансовую нагрузку на компанию и поможет сфокусироваться на реализации других объектов. Это, в свою очередь, снизит напряжение среди инвесторов», — подытожил Засуцкий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
lider2000
lider2000
11 июня 2026, 17:17
#
После млрд дерев или до? после 3000 ракет или до?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами