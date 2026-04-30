Турецкая сеть магазинов обуви SuperStep закрывает все магазины в Украине

Турецкая сеть мультибрендовых магазинов обуви SuperStep закрывает все торговые точки в Украине в течение мая-июня 2026 года. Это решение было принято после стратегического анализа глобальной деятельности и структуры каналов сбыта. Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU).

«Мы решили оптимизировать нашу бизнес-модель и перераспределить ресурсы на те сферы, где мы видим более высокую долгосрочную эффективность…» — прокомментировал генеральный директор Eren Retail Group в Украине Зафер Озбай.

Он подчеркнул, что этот шаг является частью глобальной оптимизации деятельности компании и не связан с рыночным потенциалом Украины.

Несмотря на закрытие SuperStep, магазины Lacoste, принадлежащие к сети, продолжают работу в обычном режиме. В конце апреля в стране работает 12 магазинов этого бренда, 9 из которых расположены в Киеве, а также по одному в Одессе, Днепре и Львове.

По данным RAU бренд SuperStep вышел на украинский рынок в 2015 году и предлагал продукцию мировых производителей. По состоянию на конец апреля 2026 г. в сети осталось шесть магазинов в крупных городах Украины и онлайн-платформа.

На освобождаемые места уже заходят другие игроки рынка. К примеру, в столичном ТРЦ Respublika Park площадь SuperStep занял бренд Puma с новой концепцией Field of play. Также возможность расширения на прежних площадях сети рассматривает компания New Balance в ТРЦ Gulliver, где площадь объекта может составить более 300 кв. м.