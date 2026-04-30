Турецкая сеть магазинов обуви SuperStep закрывает все магазины в Украине

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
30 апреля 2026, 13:36 Читати українською

Турецкая сеть магазинов обуви SuperStep закрывает все магазины в Украине

Турецкая сеть мультибрендовых магазинов обуви SuperStep закрывает все торговые точки в Украине в течение мая-июня 2026 года. Это решение было принято после стратегического анализа глобальной деятельности и структуры каналов сбыта. Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU).

Турецкая сеть мультибрендовых магазинов обуви SuperStep закрывает все торговые точки в Украине в течение мая-июня 2026 года.

«Мы решили оптимизировать нашу бизнес-модель и перераспределить ресурсы на те сферы, где мы видим более высокую долгосрочную эффективность…» — прокомментировал генеральный директор Eren Retail Group в Украине Зафер Озбай.

Он подчеркнул, что этот шаг является частью глобальной оптимизации деятельности компании и не связан с рыночным потенциалом Украины.

Несмотря на закрытие SuperStep, магазины Lacoste, принадлежащие к сети, продолжают работу в обычном режиме. В конце апреля в стране работает 12 магазинов этого бренда, 9 из которых расположены в Киеве, а также по одному в Одессе, Днепре и Львове.

По данным RAU бренд SuperStep вышел на украинский рынок в 2015 году и предлагал продукцию мировых производителей. По состоянию на конец апреля 2026 г. в сети осталось шесть магазинов в крупных городах Украины и онлайн-платформа.

На освобождаемые места уже заходят другие игроки рынка. К примеру, в столичном ТРЦ Respublika Park площадь SuperStep занял бренд Puma с новой концепцией Field of play. Также возможность расширения на прежних площадях сети рассматривает компания New Balance в ТРЦ Gulliver, где площадь объекта может составить более 300 кв. м.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
R S
R S
30 апреля 2026, 15:29
«Ми вирішили оптимізувати нашу бізнес-модель та перерозподілити ресурси на ті сфери, де ми бачимо вищу довгострокову ефективність…»
Т. е. эта компания не видит своего будущего в Украине.
Это вполне логично и ожидаемо.

цей крок є частиною глобальної оптимізації діяльності компанії та не пов'язаний із ринковим потенціалом України.
А вот это уже не правда.
Рыночный потенциал страны неуклонно снижается с 2022 года.
lider2000
lider2000
30 апреля 2026, 16:11
Ну да, минус 10 лямов населения, но рьіночньій потенциал не изменился
