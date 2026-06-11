Движемся в ЕС: никаких «благотворительных взносов» в больницах

Украина начинает работать над изменениями в законодательстве, чтобы адаптировать его к требованиям Европейского Союза. Одним из направлений реформирования является система здравоохранения, где власти планируют усилить защиту прав пациентов и повысить прозрачность финансирования медицинских услуг. Для этого в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15298.

Он предусматривает ответственность за вымогание денег за медицинскую помощь, уже оплачиваемую государством через Программу медицинских гарантий. Законопроект, если он будет принят, запретит неофициальные платежи, обычно маскирующиеся под «благотворительные взносы».

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Что изменится в случае принятия законопроекта

Авторы инициативы считают, что, несмотря на реформу медицинской системы и финансирование больниц через Национальную службу здоровья Украины, пациенты до сих пор сталкиваются с требованиями оплачивать услуги, которые должны предоставляться бесплатно.

Законопроект предлагает:

Определить уголовную ответственность за незаконное взыскание средств на медицинские услуги, лекарственные средства и медицинские изделия, финансируемых из государственного или местных бюджетов. Ответственность будет касаться не только прямого требования денег, но и случаев, когда оплату просят под видом добровольных пожертвований. Ввести наказание за отказ оказать медицинскую помощь, если такой отказ связан с требованием оплаты. В зависимости от тяжести нарушения виновным может грозить штраф, пробационный надзор или лишение свободы. Если же действия привели к тяжелым последствиям, в том числе смерти пациента или значительному материальному ущербу, наказание может составлять от трех до шести лет заключения. Установить четкие критерии для определения большого и особо большого материального ущерба, который должен упростить применение соответствующих норм Уголовного кодекса. Большим предлагается считать ущерб, превышающий не облагаемый налогом минимум доходов граждан в сто и более раз. Особенно большой — тот, что превышает не облагаемый налогом минимум в двести пятьдесят и более раз.

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Как это повлияет на систему здравоохранения

Депутаты отмечают, что борьба с неофициальными платежами является важным элементом модернизации украинской медицины по европейским стандартам. В большинстве стран ЕС правила финансирования медицинских услуг максимально прозрачны, а права пациентов защищены работающими механизмами контроля и ответственности.

Украинская система здравоохранения должна стать более предсказуемой для граждан. Это может стать еще одним шагом к интеграции украинской медицины в европейское правовое и регуляторное пространство.