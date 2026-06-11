Движемся в ЕС: никаких «благотворительных взносов» в больницах

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 июня 2026, 10:20 Читати українською

Движемся в ЕС: никаких «благотворительных взносов» в больницах

Украина начинает работать над изменениями в законодательстве, чтобы адаптировать его к требованиям Европейского Союза. Одним из направлений реформирования является система здравоохранения, где власти планируют усилить защиту прав пациентов и повысить прозрачность финансирования медицинских услуг. Для этого в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15298.

Украина начинает работать над изменениями в законодательстве, чтобы адаптировать его к требованиям Европейского Союза.

Он предусматривает ответственность за вымогание денег за медицинскую помощь, уже оплачиваемую государством через Программу медицинских гарантий. Законопроект, если он будет принят, запретит неофициальные платежи, обычно маскирующиеся под «благотворительные взносы».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что изменится в случае принятия законопроекта

Авторы инициативы считают, что, несмотря на реформу медицинской системы и финансирование больниц через Национальную службу здоровья Украины, пациенты до сих пор сталкиваются с требованиями оплачивать услуги, которые должны предоставляться бесплатно.

Законопроект предлагает:

  1. Определить уголовную ответственность за незаконное взыскание средств на медицинские услуги, лекарственные средства и медицинские изделия, финансируемых из государственного или местных бюджетов. Ответственность будет касаться не только прямого требования денег, но и случаев, когда оплату просят под видом добровольных пожертвований.
  2. Ввести наказание за отказ оказать медицинскую помощь, если такой отказ связан с требованием оплаты. В зависимости от тяжести нарушения виновным может грозить штраф, пробационный надзор или лишение свободы. Если же действия привели к тяжелым последствиям, в том числе смерти пациента или значительному материальному ущербу, наказание может составлять от трех до шести лет заключения.
  3. Установить четкие критерии для определения большого и особо большого материального ущерба, который должен упростить применение соответствующих норм Уголовного кодекса. Большим предлагается считать ущерб, превышающий не облагаемый налогом минимум доходов граждан в сто и более раз. Особенно большой — тот, что превышает не облагаемый налогом минимум в двести пятьдесят и более раз.

Читайте также: Махинации на здоровье: Нацполиция раскрыла схему хищения сотен миллионов бюджетных средств

Как это повлияет на систему здравоохранения

Депутаты отмечают, что борьба с неофициальными платежами является важным элементом модернизации украинской медицины по европейским стандартам. В большинстве стран ЕС правила финансирования медицинских услуг максимально прозрачны, а права пациентов защищены работающими механизмами контроля и ответственности.

Украинская система здравоохранения должна стать более предсказуемой для граждан. Это может стать еще одним шагом к интеграции украинской медицины в европейское правовое и регуляторное пространство.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+14
kadaad1988
kadaad1988
11 июня 2026, 11:26
#
Так у нас бесплатно только давление померяют, анализы мочи, и кала сделают…
+
+14
gorobezus
gorobezus
11 июня 2026, 12:00
#
Не, еще общий анализ крови и сахар, а вот насчет кала — не уверен, особенно насчет ферментов.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
11 июня 2026, 13:15
#
Кишені лікарям також зашиють?
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
11 июня 2026, 13:32
#
Платна медицина вже зроблена! Безкоштовно лікують «на відвали»! Хочеш вижити — лікуйся в платній! Типова зачистка території всіма способами (((.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами