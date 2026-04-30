30 апреля 2026, 12:52

Цена на нефть Brent подскочила до четырехлетнего максимума из-за опасений эскалации войны между США и Ираном

Цена на нефть марки Brent в четверг, 30 апреля, подскочила к новому четырехлетнему максимуму из-за опасений, что война между США и Ираном может обостриться и привести к длительным перебоям в поставках нефти на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть

По состоянию на 09:59 фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $4,28, или на 3,63%, до $122,31 за баррель, достигнув внутридневного максимума в $126,41 — наивысшего уровня с 9 марта 2022 года. Июньский контракт (ближайший месячный), который растет уже девятый день подряд, истекает в четверг. Более активный июльский контракт торговался на уровне $112,49, прибавив $2,05 или 1,86%.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на $1,46, или 1,37%, до $108,34 за баррель, что является самым высоким показателем с 7 апреля, продолжив рост на 7% на предыдущей сессии.

С начала года цена на Brent выросла более чем вдвое, а WTI выросла примерно на 90%.

Нефть растет уже четвертый месяц на фоне опасений, что конфликт с Ираном может ограничить мировые поставки сырья в ближайшие месяцы. Это, в свою очередь, увеличивает инфляционное давление и увеличивает опасности замедления мировой экономики.

Трамп рассмотрит планы новых ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп в четверг должен получить отчет о планах серии военных ударов по Ирану. Как сообщает издание Axios, Вашингтон надеется, что этот шаг заставит Тегеран вернуться к переговорам о своей ядерной программе.

Конфликт перешел в горячую фазу 28 февраля, когда США и Израиль начали авиаудары по иранским объектам. В ответ Иран заблокировал почти все судоходство через Ормузский пролив — стратегически важную артерию для поставок энергоносителей с Ближнего Востока. В настоящее время, во время временного перемирия, США установили блокаду иранских портов.

Переговоры по урегулированию конфликта зашли в тупик:

  • США настаивают на обсуждении иранской программы по ядерному оружию.
  • Иран требует частичного контроля над проливом и репараций за ущерб от войны.

«Перспективы быстрого разрешения конфликта или открытия Ормузского пролива остаются призрачными», — отмечает рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Читайте также: Иранский риал обрушился до исторического дна: 1 доллар стоит 1,8 миллиона

Нефтяной рынок под давлением

В среду Дональд Трамп провел переговоры с нефтяными компаниями по минимизации последствий возможной многомесячной блокады Ирана. Аналитики подчеркивают, что рынок сейчас сосредоточен исключительно на динамике конфликта, что омрачает даже столь значительные события, как выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из состава ОПЕК.

Ключевые изменения в ОПЕК+:

  • Ожидается, что в воскресенье страны ОПЕК+ согласуют лишь незначительное увеличение добычи нефти примерно на 188 000 баррелей в сутки.
  • Выход ОАЭ из картеля, который вступает в силу 1 мая, может ослабить способность организации контролировать цены.
  • Впрочем, аналитики считают, что свободная добыча Эмиратов не изменит ситуацию на рынке в этом году из-за закрытого Ормузского пролива.

Прогноз: дефицит и падение спроса

Эксперты предполагают, что единственным способом облегчить нынешний дефицит предложения станет разрушение спроса — когда потребители просто прекратят использовать нефтепродукты из-за заоблачных цен.

Аналитики ING прогнозируют потерю около 1,6 миллиона баррелей в сутки из-за отказа конечных пользователей от дорогого топлива. Несмотря на значимость этой цифры, эксперты отмечают, что этого все равно недостаточно, чтобы перекрыть огромный пробел в поставках, с которыми сталкивается сегодня мир.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

Romanenkas17
30 апреля 2026, 15:53
Америці поф, всі країни страждають, загрози ядерної зброї не знайщли, але знищувати будуть і далі((.
