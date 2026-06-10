В среду, 10 июня, на украинских АЗС подешевело большинство видов топлива и автогаз. В то же время, бензин марки А-92 незначительно вырос в цене. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 10 июня: дизель подешевел почти на гривну
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Средние цены на топливо по Украине на 10 июня
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум подешевел на 5 копеек до 79,31 грн/л;
- Бензин А-95 подешевел на 11 копеек до 75,34 грн/л;
- Бензин А-92 подорожал на 2 копейки до 69,68 грн/л;
- Дизельное горючее подешевело на 94 копейки до 83,47 грн/л;
- Автомобильный газ подешевел на 20 копеек до 45,30 грн/л.
Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии