30 апреля 2026, 9:44

VW представил самый дешевый электрокар: сможет ли он конкурировать с BYD (фото)

Volkswagen 29 апреля официально представил электромобиль ID.Polo — первый из новой линейки доступных электрокаров концерна с начальной ценой от €25 000. Об этом пишет Financial Times.

Volkswagen 29 апреля официально представил электромобиль ID.

Что известно об авто

Габариты модели составляют 4053×1816×1530 мм при колесной базе 2600 мм, а объем багажника достигает 441 литра. Снаряженная масса начинается примерно от 1,56 тонны в зависимости от батареи.

Новый автомобиль получил минималистичный дизайн с узкими передними фарами, которые объединяет светодиодная полоса. Это соответствует новому дизайнерскому языку бренда Volkswagen Pure Positive.

Новинка будет доступна сразу в нескольких вариантах мощности: 116, 135 и 211 л. На старте предлагаются две батареи — на 37 кВтч и 52 кВтч. Младшая поддерживает зарядку до 90 кВт, старшая — до 105 кВт. Все версии имеют передний привод.

Базовая версия Trend получит запас хода до 329 км, в то время как более дорогие комплектации с большей батареей смогут проезжать до 455 км на одном заряде. Продажи начнутся уже в середине июля, а позже к гамме присоединится спортивная модификация GTI мощностью 226 л.

Volkswagen ID. Polo также получил функцию Vehicle-to-Load, позволяющую использовать авто как источник энергии для внешних устройств мощностью до 3,6 кВт — например, для зарядки электровелосипедов или гаджетов.

В базовое оснащение входят системы помощи водителя, светодиодная оптика, цифровая приборная панель с 10-дюймовым дисплеем и мультимедийная система с экраном на 13 дюймов. В более дорогих версиях доступны адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка смартфона и поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Топовая комплектация Style добавляет матричные фары IQ.Light, подсветку кузова и салона, подогрев руля и сидений, а также двухзонный климат-контроль. Отдельно можно заказать премиальную аудиосистему Harman Kardon.

Volkswagen также учел критику пользователей и вернул физические элементы управления для регулировки громкости и стеклоподъемников, отказавшись полностью сенсорного управления в этих функциях.

Роман Мирончук
Комментарии - 1

kadaad1988
30 апреля 2026, 10:59
Кто не дурак купит фольц.
