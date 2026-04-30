Средняя цена на бензин в США выросла до самого высокого уровня почти за четыре года после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. Об этом пишет enkorr со ссылкой на данные американской автомобильной ассоциации.

Как изменились цены на АЗС в США

28 апреля средняя цена на АЗС выросла на 7 центов — до $4,18 за галлон, что стало самым высоким однодневным скачком более чем за месяц, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA). С конца февраля бензин подорожал на $1,19 за галлон или более чем на 40%.

Автомобилисты по всей стране испытывают давление из-за стремительного роста цен на энергоносители на фоне войны на Ближнем Востоке, усложнившей судоходство через Ормузский пролив — критически важный маршрут, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа.

«Здесь вообще не было ни одного прогресса, и цены на сырую нефть растут из-за этого», — сказала аналитик Rystad Energy Сьюзен Белл.

Аналитики отмечают, что цены на бензин могут вырасти еще больше, если будет дорожать сырая нефть, являющаяся основным сырьем для производства горючего. В то же время, недавний рост цен на энергоносители существенно сократил маржу, особенно на розничном уровне.

Розничные операторы столкнулись с уменьшением доходности, поскольку затраты на производство горючего резко возросли. Валовая маржа для розничных продавцов в США обычно составляла в среднем около 40 центов за галлон за последние пять лет, отметил главный советник по энергетике Gulf Oil Том Клоза. По его словам, по состоянию на прошлую неделю маржа сократилась примерно на 30 центов.

«У нас была ненормальная ситуация, когда многие недавние повышенные цены в апреле так и не дошли до потребителя, — сказал Клоза. — Розничные продавцы фактически играли за команду».

Он также добавил, что цены на АЗС должны вырасти, иначе многие независимые операторы будут работать в убыток.

По словам аналитика GasBuddy Патрика Де Хаана, дополнительное давление на цены повлекли за собой ограниченные поставки из-за ремонтов на нескольких НПЗ, особенно на Среднем Западе США. Розничные продавцы в регионе Больших озер могут снова повысить цены уже в ближайшее время.

НПЗ Wood River компании Phillips 66 в Иллинойсе мощностью 356 тыс. баррелей в сутки (б/д) в конце февраля остановил установку первичной переработки нефти и часть других мощностей на 45-дневное техобслуживание.

НПЗ Robinson компании Marathon Petroleum в Иллинойсе мощностью 253 тыс. б/д также приступил к плановому ремонту в середине марта, и ожидается, что работы будут продолжаться до середины мая.

Кроме того, на выходных НПЗ BP в Вайтенге (штат Индиана) мощностью 440 тыс. б/д испытал кратковременное отключение электроэнергии, что привело к остановке одного из перерабатывающих агрегатов.

По данным Rystad Energy, в апреле в США фиксировалось около 150 тыс. б/с незапланированных перебоев в нефтепереработке и около 670 тыс. б/с плановых остановок.