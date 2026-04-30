Кабмин продлил программу кешбека на горючее для украинцев до 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Кешбек на топливо продлили до 31 мая, но уменьшили сумму
Что изменится
С 1 мая максимальная сумма компенсации составит до 500 грн в месяц на одного пользователя (до 1 мая она составляет 1000 грн).
«Такой уровень отвечает фактическим начислениям большинства участников и позволяет сохранить поддержку максимального количества людей, обеспечивая адресность программы», — заявили в министерстве.
Кешбек с 20 марта получили более 2 млн пользователей программы.
«91% пользователей — это владельцы авто бюджетного класса с небольшим объемом двигателя», — добавили в пресс-службе.
Как работает программа
В рамках программы компенсации украинцы могут получить частичное возмещение стоимости горючего, приобретенного на АЗС — участников программы. Получать кэшбэк начали с 20 марта.
Какой размер кэшбека
- 15% — за дизельное топливо;
- 10% — за бензин;
- 5% — за автогаз.
Это позволит экономить от 2 до 11 гривен на каждом литре горючего в зависимости от его вида.
Какая максимальная сумма
Максимальная сумма кэшбека за горючее составляла до 1000 грн. на человека в месяц. В то же время, общий лимит в программе «Национальный кешбек» остается без изменений — до 3000 грн в месяц.
Финансирование программы не потребует дополнительных расходов государственного бюджета, а будет осуществляться в пределах средств, уже предусмотренных в бюджете Минэкономики.
