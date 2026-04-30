Кешбек на топливо продлили до 31 мая, но уменьшили сумму

Кабмин продлил программу кешбека на горючее для украинцев до 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Что изменится

С 1 мая максимальная сумма компенсации составит до 500 грн в месяц на одного пользователя (до 1 мая она составляет 1000 грн).

«Такой уровень отвечает фактическим начислениям большинства участников и позволяет сохранить поддержку максимального количества людей, обеспечивая адресность программы», — заявили в министерстве.

Кешбек с 20 марта получили более 2 млн пользователей программы.

«91% пользователей — это владельцы авто бюджетного класса с небольшим объемом двигателя», — добавили в пресс-службе.

Как работает программа

В рамках программы компенсации украинцы могут получить частичное возмещение стоимости горючего, приобретенного на АЗС — участников программы. Получать кэшбэк начали с 20 марта.

Какой размер кэшбека

15% — за дизельное топливо;

10% — за бензин;

5% — за автогаз.

Это позволит экономить от 2 до 11 гривен на каждом литре горючего в зависимости от его вида.

Какая максимальная сумма

Максимальная сумма кэшбека за горючее составляла до 1000 грн. на человека в месяц. В то же время, общий лимит в программе «Национальный кешбек» остается без изменений — до 3000 грн в месяц.

Финансирование программы не потребует дополнительных расходов государственного бюджета, а будет осуществляться в пределах средств, уже предусмотренных в бюджете Минэкономики.