В среду, 29 апреля, на украинских АЗС наблюдается разнонаправленная динамика цен. Большинство видов горючего несколько подешевели, в то время как популярный бензин А-95, напротив, подорожал. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 29 апреля: газ и А-92 дешевеют, А-95 дорожает
Как изменились ценники на АЗС
Средняя стоимость горючего в Украине составляет:
- Бензин А-95 премиум — цена снизилась на 1 копейку и закрепилась на отметке 76,27 грн/л.
- Бензин А-95 стал единственным видом горючего, продемонстрировавшим рост, подорожав на 1 копейку до 72,44 грн/л.
- Бензин А-92 подешевел на 3 копейки, теперь литр в среднем стоит 67,21 грн.
- Дизельное горючее остается самым стабильным в цене, его стоимость не изменилась и составляет 88,07 грн/л.
- Автогаз подешевел на 4 копейки до 48,80 грн/л.
Читайте также: Нефтяное ралли продолжается: цены растут на фоне усиления давления США на Иран
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
