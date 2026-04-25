Квантовый компьютер взломал ключ биткоина — исследователь получил награду в размере 1 BTC

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 апреля 2026, 10:05 Читати українською

Квантовый компьютер взломал ключ биткоина — исследователь получил награду в размере 1 BTC

Независимый исследователь Джанкарло Лелли получил премию Q-Day Prize от компании Project Eleven, взломав 15-битный ключ эллиптической криптографии с помощью общедоступного квантового компьютера — это крупнейшая публичная демонстрация квантовой атаки такого рода на сегодняшний день. Об этом сообщает Project Eleven 24 апреля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как работает эта атака

Лэлли восстановил частный ключ из публичного, перебрав все 32 767 возможных комбинаций с помощью модифицированного алгоритма Шора. Этот алгоритм предназначен для решения задачи дискретного логарифмирования на эллиптических кривых — математической основы цифровых подписей, которыми защищены биткоин, Ethereum и большинство блокчейнов.

Проще говоря: цифровая подпись — это криптографический «замок» на кошельке. Задача сводится к тому, чтобы, зная публичную часть этого замка (доступную всем), вычислить его частную часть (секретный ключ владельца).

Лелли осуществил атаку на устройство, содержащее примерно 70 кубитов (кубит — квантовый аналог обычного бита), а сам процесс занял считанные минуты.

Project Eleven, стартап в сфере постквантовой безопасности, выплатил Лэлли вознаграждение в размере 1 BTC, что на момент объявления составляло более 78 000 долларов.

Масштаб прогресса

За последние семь месяцев квантовые атаки на эллиптическую криптографию перешли из теории в практику. Первой публичной демонстрацией такого рода на квантовом оборудовании стала 6-битная атака инженера Стива Типпеконника в сентябре 2025 года с использованием 133-кубитного компьютера IBM. Результат Лелли в 15 битов превзошел это достижение в 512 раз.

Программа Q-Day Prize, название которой происходит от гипотетической даты, когда квантовый компьютер сможет взломать современную криптографию, была разработана для того, чтобы проверить: способны ли общедоступные квантовые системы выйти за пределы тривиальных вычислений.

Насколько реальна угроза для рынка

Нынешний результат далек от реальной угрозы:

  • 15-битный тест значительно уступает 256-битным ключам, которыми защищены реальные кошельки в сети Bitcoin.
  • Однако атака такого рода представляет угрозу для Bitcoin, Ethereum и цифровых активов на сумму более 2,5 трлн долларов, защищенных именно этим типом шифрования.
  • Разработчики не считают эту пропасть непреодолимым физическим пределом — они рассматривают её как инженерную задачу.

Теоретические оценки ресурсов, необходимых для полноценной атаки на 256-битную систему, резко снизились: в апрельском документе Google 2026 года порог был установлен ниже 500 000 физических кубитов, а последующая публикация Калифорнийского технологического института и компании Oratomic показала, что при использовании процессоров на основе нейтральных атомов может хватить всего 10 000 кубитов.

Генеральный директор Project Eleven Алекс Прюден отметил, что победившую работу представил независимый исследователь, работавший на облачном оборудовании, доступном широкой публике, — без помощи национальных лабораторий или частных разработчиков квантовых чипов.

Почему это важно

Этот эксперимент демонстрирует, что квантовые атаки на криптографию, защищающую криптовалютные кошельки, перешли от теории к стадии реальных, публично воспроизводимых экспериментов — причём не в закрытых лабораториях, а на коммерческом облачном оборудовании. Во-вторых, атака обостряет дискуссию о том, как именно защищать сеть: технические решения уже существуют, но любое принудительное обновление протокола Bitcoin сталкивается с фундаментальным противоречием между безопасностью сети и принципом неприкосновенности частной собственности, заложенным в идеологию децентрализованных финансов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 29 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами