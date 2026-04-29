Канада готовит запрет криптоматов, Gemini открыла биржевую торговлю для ИИ-агентов: что нового
Канада готовит полный запрет криптоматов: правительство видит в них угрозу финансовой безопасности
Федеральное правительство Канады рассматривает возможность введения запрета на работу криптовалютных банкоматов в рамках ужесточения борьбы с финансовыми преступлениями. Соответствующая инициатива была представлена в весеннем экономическом отчете правительства.
Согласно данным правительственного документа, криптоматы превратились в «основной инструмент», который мошенники используют для обмана граждан и отмывания денег, полученных незаконным путем.
Эксперты и финансовая разведка страны (FINTRAC) выделяют несколько причин, почему эти устройства стали столь популярны среди злоумышленников:
- Высокая скорость — транзакции происходят почти мгновенно.
- Доступность — для операций не требуется банковский счет.
- Анонимность: требования к идентификации личности минимальны — часто для переводов до $1 000 достаточно только номера телефона.
- Отсутствие надзора — в отличие от банковских учреждений, у терминалов нет персонала, который мог бы заметить подозрительное поведение клиента.
По информации CBC News, Канада занимает лидерские позиции в мире по концентрации таких устройств на душу населения. В стране функционирует около 4 000 криптоматов, что составляет более 10% от общего количества таких терминалов по всему миру (более 39 000 единиц).
На сегодняшний день криптоматы классифицируются как бизнес по предоставлению денежных услуг (MSB), приравниваясь к обычным обменникам или сервисам переводов. Специализированного законодательства, учитывающего специфику криптовалютных операций через терминалы, в Канаде пока не существует.
Эпоха ИИ-трейдинга: Gemini открыла прямой доступ к торгам для автономных агентов
Криптобиржа Gemini объявила о запуске платформы Agentic Trading. Эта функция позволяет пользователям интегрировать ведущие модели искусственного интеллекта, например ChatGPT или Claude, непосредственно в свои торговые аккаунты для ведения автономной деятельности. Об этом сообщает The Block.
Благодаря новому инструментарию ШИ-агенты получают полный цикл управления активами в пределах заданных лимитов:
- Анализ рынка: непрерывный мониторинг котировок в реальном времени.
- Выполнение операций: самостоятельное размещение ордеров и проведение сделок.
- Контроль рисков: автоматическое управление позициями согласно выбранной стратегии.
Система построена на открытом стандарте Model Context Protocol (MCP) от компании Anthropic, обеспечивающей надежное соединение агентов с внешними API.
Для расширения возможностей разработан специальный набор инструментов Trading Skills:
- Find the Spread позволяет ИИ мгновенно узнавать разницу между ценой покупки и продажи для любой пары.
- Retrieve Candles открывает доступ к историческим данным для анализа паттернов и тестирования стратегий на прошлых периодах (бектестинг).
Gemini утверждают, что это первый подобный инструмент, доступный на базе регулируемой американской биржи. Компания рассматривает этот шаг как начало глобальной трансформации взаимодействия человека с деньгами. В этой «новой парадигме» пользователь определяет только общие цели, в то время как ИИ берет на себя техническое исполнение, дисциплину и поиск рыночных закономерностей.
Ранний инвестор Ethereum «проснулся» через 11 лет: прибыль выросла более чем в 7 000 раз
Один из первых участников ICO Ethereum впервые с момента запуска сети активировала свой кошелек, переместив значительный объем активов. Вечером 28 апреля адрес «0xCD5…7a336» перевел 10 000 ETH (рыночной стоимостью около $23 млн) на новый счет.
Аналитики Lookonchain обратили внимание на то, насколько выгодным оказалось это вложение:
- В июле 2015 года инвестор приобрел этот объем монет всего за $3100.
- За более чем десятилетие капитал собственника увеличился в 7 465 раз.
Такие транзакции традиционно воспринимаются рынком как подготовка к продаже или реструктуризации портфеля.
Поведение этого «спящего» кошелька не одиночно — в последнее время крупные игроки все чаще перемещают старые активы.
Отметка $60 000 стала «железобетонным» дном для биткоина — Bernstein.
На фоне приближения стоимости биткоина к историческому пределу в $80 000, аналитики Bernstein констатируют значительное укрепление рыночных фундаментов. Эксперты уверены, что недавнее падение до $60 000 было «четким дном», за которым последует масштабный и длительный период роста. Об этом сообщает The Block.
Аналитики выделяют три главные причины оптимизма:
- Институциональный спрос: благодаря спотовым ETF формируется устойчивая база долгосрочных владельцев — в настоящее время около 60% всех выпущенных биткоинов не перемещались больше года.
- Стратегия MicroStrategy: компания продолжает агрессивное накопление, сосредоточив в своих руках 818 334 BTC и привлекает новых инвесторов через специализированные финансовые продукты.
- Интеграция с банковским сектором: традиционные финансовые гиганты, такие как Morgan Stanley и Charles Schwab, активно внедряют инструменты для торговли биткоином и Ethereum, делая криптоактивы более доступными для массового инвестора.
Bernstein отмечает, что крипторинок не является лишь историей о цене биткоина. Блокчейн становится стандартом для реальных финансовых операций:
Стейблкоины: Их рыночное предложение достигло рекордных $300 млрд. Эти активы все чаще используют для обычных долларовых расчетов, что делает их менее зависимыми от рыночных колебаний.
Токенизация (RWA): Сегмент реальных активов на блокчейне продемонстрировал взрывной рост на 110% в год, достигнув $345 млрд. Наибольший вклад обеспечили казначейские облигации и частное кредитование.
Несмотря на положительный прогноз, эксперты вспоминают о долгосрочных вызовах, в частности, к квантовой угрозе. Однако в Bernstein уверены, что блокчейн-сообщество успеет внедрить постквантовую защиту до того, как это станет критической проблемой.
По состоянию на момент выхода материала биткоин торгуется вблизи отметки $77 120, прибавив за последние сутки почти 0,5%.
