Канада готовит запрет криптоматов, Gemini открыла биржевую торговлю для ИИ-агентов: что нового

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
29 апреля 2026, 13:33

Канада готовит запрет криптоматов, Gemini открыла биржевую торговлю для ИИ-агентов: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Канада готовит запрет криптоматов, Gemini открыла биржевую торговлю для ИИ-агентов: что нового
Канада готовит полный запрет криптоматов: правительство видит в них угрозу финансовой безопасности

Федеральное правительство Канады рассматривает возможность введения запрета на работу криптовалютных банкоматов в рамках ужесточения борьбы с финансовыми преступлениями. Соответствующая инициатива была представлена в весеннем экономическом отчете правительства.

Согласно данным правительственного документа, криптоматы превратились в «основной инструмент», который мошенники используют для обмана граждан и отмывания денег, полученных незаконным путем.

Эксперты и финансовая разведка страны (FINTRAC) выделяют несколько причин, почему эти устройства стали столь популярны среди злоумышленников:

  • Высокая скорость — транзакции происходят почти мгновенно.
  • Доступность — для операций не требуется банковский счет.
  • Анонимность: требования к идентификации личности минимальны — часто для переводов до $1 000 достаточно только номера телефона.
  • Отсутствие надзора — в отличие от банковских учреждений, у терминалов нет персонала, который мог бы заметить подозрительное поведение клиента.

По информации CBC News, Канада занимает лидерские позиции в мире по концентрации таких устройств на душу населения. В стране функционирует около 4 000 криптоматов, что составляет более 10% от общего количества таких терминалов по всему миру (более 39 000 единиц).

На сегодняшний день криптоматы классифицируются как бизнес по предоставлению денежных услуг (MSB), приравниваясь к обычным обменникам или сервисам переводов. Специализированного законодательства, учитывающего специфику криптовалютных операций через терминалы, в Канаде пока не существует.

Эпоха ИИ-трейдинга: Gemini открыла прямой доступ к торгам для автономных агентов

Криптобиржа Gemini объявила о запуске платформы Agentic Trading. Эта функция позволяет пользователям интегрировать ведущие модели искусственного интеллекта, например ChatGPT или Claude, непосредственно в свои торговые аккаунты для ведения автономной деятельности. Об этом сообщает The Block.

Благодаря новому инструментарию ШИ-агенты получают полный цикл управления активами в пределах заданных лимитов:

  • Анализ рынка: непрерывный мониторинг котировок в реальном времени.
  • Выполнение операций: самостоятельное размещение ордеров и проведение сделок.
  • Контроль рисков: автоматическое управление позициями согласно выбранной стратегии.

Система построена на открытом стандарте Model Context Protocol (MCP) от компании Anthropic, обеспечивающей надежное соединение агентов с внешними API.

Для расширения возможностей разработан специальный набор инструментов Trading Skills:

  • Find the Spread позволяет ИИ мгновенно узнавать разницу между ценой покупки и продажи для любой пары.
  • Retrieve Candles открывает доступ к историческим данным для анализа паттернов и тестирования стратегий на прошлых периодах (бектестинг).

Gemini утверждают, что это первый подобный инструмент, доступный на базе регулируемой американской биржи. Компания рассматривает этот шаг как начало глобальной трансформации взаимодействия человека с деньгами. В этой «новой парадигме» пользователь определяет только общие цели, в то время как ИИ берет на себя техническое исполнение, дисциплину и поиск рыночных закономерностей.

Ранний инвестор Ethereum «проснулся» через 11 лет: прибыль выросла более чем в 7 000 раз

Один из первых участников ICO Ethereum впервые с момента запуска сети активировала свой кошелек, переместив значительный объем активов. Вечером 28 апреля адрес «0xCD5…7a336» перевел 10 000 ETH (рыночной стоимостью около $23 млн) на новый счет.

Аналитики Lookonchain обратили внимание на то, насколько выгодным оказалось это вложение:

  • В июле 2015 года инвестор приобрел этот объем монет всего за $3100.
  • За более чем десятилетие капитал собственника увеличился в 7 465 раз.

Такие транзакции традиционно воспринимаются рынком как подготовка к продаже или реструктуризации портфеля.

Поведение этого «спящего» кошелька не одиночно — в последнее время крупные игроки все чаще перемещают старые активы.

Отметка $60 000 стала «железобетонным» дном для биткоина — Bernstein.

На фоне приближения стоимости биткоина к историческому пределу в $80 000, аналитики Bernstein констатируют значительное укрепление рыночных фундаментов. Эксперты уверены, что недавнее падение до $60 000 было «четким дном», за которым последует масштабный и длительный период роста. Об этом сообщает The Block.

Аналитики выделяют три главные причины оптимизма:

  • Институциональный спрос: благодаря спотовым ETF формируется устойчивая база долгосрочных владельцев — в настоящее время около 60% всех выпущенных биткоинов не перемещались больше года.
  • Стратегия MicroStrategy: компания продолжает агрессивное накопление, сосредоточив в своих руках 818 334 BTC и привлекает новых инвесторов через специализированные финансовые продукты.
  • Интеграция с банковским сектором: традиционные финансовые гиганты, такие как Morgan Stanley и Charles Schwab, активно внедряют инструменты для торговли биткоином и Ethereum, делая криптоактивы более доступными для массового инвестора.

Bernstein отмечает, что крипторинок не является лишь историей о цене биткоина. Блокчейн становится стандартом для реальных финансовых операций:

Стейблкоины: Их рыночное предложение достигло рекордных $300 млрд. Эти активы все чаще используют для обычных долларовых расчетов, что делает их менее зависимыми от рыночных колебаний.

Токенизация (RWA): Сегмент реальных активов на блокчейне продемонстрировал взрывной рост на 110% в год, достигнув $345 млрд. Наибольший вклад обеспечили казначейские облигации и частное кредитование.

Несмотря на положительный прогноз, эксперты вспоминают о долгосрочных вызовах, в частности, к квантовой угрозе. Однако в Bernstein уверены, что блокчейн-сообщество успеет внедрить постквантовую защиту до того, как это станет критической проблемой.

По состоянию на момент выхода материала биткоин торгуется вблизи отметки $77 120, прибавив за последние сутки почти 0,5%.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
