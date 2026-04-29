Канада готовит запрет криптоматов, Gemini открыла биржевую торговлю для ИИ-агентов: что нового

Канада готовит полный запрет криптоматов: правительство видит в них угрозу финансовой безопасности

Федеральное правительство Канады рассматривает возможность введения запрета на работу криптовалютных банкоматов в рамках ужесточения борьбы с финансовыми преступлениями. Соответствующая инициатива была представлена в весеннем экономическом отчете правительства.

Согласно данным правительственного документа, криптоматы превратились в «основной инструмент», который мошенники используют для обмана граждан и отмывания денег, полученных незаконным путем.

Эксперты и финансовая разведка страны (FINTRAC) выделяют несколько причин, почему эти устройства стали столь популярны среди злоумышленников:

Высокая скорость — транзакции происходят почти мгновенно.

Доступность — для операций не требуется банковский счет.

Анонимность: требования к идентификации личности минимальны — часто для переводов до $1 000 достаточно только номера телефона.

Отсутствие надзора — в отличие от банковских учреждений, у терминалов нет персонала, который мог бы заметить подозрительное поведение клиента.

По информации CBC News, Канада занимает лидерские позиции в мире по концентрации таких устройств на душу населения. В стране функционирует около 4 000 криптоматов, что составляет более 10% от общего количества таких терминалов по всему миру (более 39 000 единиц).

На сегодняшний день криптоматы классифицируются как бизнес по предоставлению денежных услуг (MSB), приравниваясь к обычным обменникам или сервисам переводов. Специализированного законодательства, учитывающего специфику криптовалютных операций через терминалы, в Канаде пока не существует.

Эпоха ИИ-трейдинга: Gemini открыла прямой доступ к торгам для автономных агентов

Криптобиржа Gemini объявила о запуске платформы Agentic Trading. Эта функция позволяет пользователям интегрировать ведущие модели искусственного интеллекта, например ChatGPT или Claude, непосредственно в свои торговые аккаунты для ведения автономной деятельности. Об этом сообщает The Block.

Благодаря новому инструментарию ШИ-агенты получают полный цикл управления активами в пределах заданных лимитов:

Анализ рынка: непрерывный мониторинг котировок в реальном времени.

Выполнение операций: самостоятельное размещение ордеров и проведение сделок.

Контроль рисков: автоматическое управление позициями согласно выбранной стратегии.

Система построена на открытом стандарте Model Context Protocol (MCP) от компании Anthropic, обеспечивающей надежное соединение агентов с внешними API.

Для расширения возможностей разработан специальный набор инструментов Trading Skills:

Find the Spread позволяет ИИ мгновенно узнавать разницу между ценой покупки и продажи для любой пары.

Retrieve Candles открывает доступ к историческим данным для анализа паттернов и тестирования стратегий на прошлых периодах (бектестинг).

Gemini утверждают, что это первый подобный инструмент, доступный на базе регулируемой американской биржи. Компания рассматривает этот шаг как начало глобальной трансформации взаимодействия человека с деньгами. В этой «новой парадигме» пользователь определяет только общие цели, в то время как ИИ берет на себя техническое исполнение, дисциплину и поиск рыночных закономерностей.

Ранний инвестор Ethereum «проснулся» через 11 лет: прибыль выросла более чем в 7 000 раз

Один из первых участников ICO Ethereum впервые с момента запуска сети активировала свой кошелек, переместив значительный объем активов. Вечером 28 апреля адрес «0xCD5…7a336» перевел 10 000 ETH (рыночной стоимостью около $23 млн) на новый счет.

Аналитики Lookonchain обратили внимание на то, насколько выгодным оказалось это вложение:

В июле 2015 года инвестор приобрел этот объем монет всего за $3100.

За более чем десятилетие капитал собственника увеличился в 7 465 раз.

Такие транзакции традиционно воспринимаются рынком как подготовка к продаже или реструктуризации портфеля.

Поведение этого «спящего» кошелька не одиночно — в последнее время крупные игроки все чаще перемещают старые активы.

Отметка $60 000 стала «железобетонным» дном для биткоина — Bernstein.

На фоне приближения стоимости биткоина к историческому пределу в $80 000, аналитики Bernstein констатируют значительное укрепление рыночных фундаментов. Эксперты уверены, что недавнее падение до $60 000 было «четким дном», за которым последует масштабный и длительный период роста. Об этом сообщает The Block.

Аналитики выделяют три главные причины оптимизма:

Институциональный спрос: благодаря спотовым ETF формируется устойчивая база долгосрочных владельцев — в настоящее время около 60% всех выпущенных биткоинов не перемещались больше года.

Стратегия MicroStrategy: компания продолжает агрессивное накопление, сосредоточив в своих руках 818 334 BTC и привлекает новых инвесторов через специализированные финансовые продукты.

Интеграция с банковским сектором: традиционные финансовые гиганты, такие как Morgan Stanley и Charles Schwab, активно внедряют инструменты для торговли биткоином и Ethereum, делая криптоактивы более доступными для массового инвестора.

Bernstein отмечает, что крипторинок не является лишь историей о цене биткоина. Блокчейн становится стандартом для реальных финансовых операций:

Стейблкоины: Их рыночное предложение достигло рекордных $300 млрд. Эти активы все чаще используют для обычных долларовых расчетов, что делает их менее зависимыми от рыночных колебаний.

Токенизация (RWA): Сегмент реальных активов на блокчейне продемонстрировал взрывной рост на 110% в год, достигнув $345 млрд. Наибольший вклад обеспечили казначейские облигации и частное кредитование.

Несмотря на положительный прогноз, эксперты вспоминают о долгосрочных вызовах, в частности, к квантовой угрозе. Однако в Bernstein уверены, что блокчейн-сообщество успеет внедрить постквантовую защиту до того, как это станет критической проблемой.

По состоянию на момент выхода материала биткоин торгуется вблизи отметки $77 120, прибавив за последние сутки почти 0,5%.