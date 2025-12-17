Multi от Минфин
17 декабря 2025, 18:16 Читати українською

Китай захватил мировое лидерство в 90% стратегических технологий: США теряют позиции

Китай занял первое место в мире по уровню исследований в 90% критически важных технологий, включая искусственный интеллект, ядерную энергетику и космические спутники. За последние два десятилетия произошел кардинальный сдвиг в глобальном научном балансе: если в начале века безусловным лидером были США, то теперь первенство перешло к Пекину. Об этом свидетельствуют данные отчета «Critical Technology Tracker 2025» от Австралийского института стратегической политики (ASPI), опубликованные в журнале Nature.

Китай занял первое место в мире по уровню исследований в 90% критически важных технологий, включая искусственный интеллект, ядерную энергетику и космические спутники.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Масштаб технологического скачка

Аналитики ASPI проанализировали 9 миллионов научных работ за последние 20 лет в 74 ключевых сферах. Для оценки влияния учитывались 10% наиболее цитируемых публикаций за период 2020—2024 годов.

Результаты впечатляют:

  • Китай лидирует в 66 из 74 (89,2%) стратегических направлений.
  • США удерживают первенство только в 8 сферах, среди которых квантовые вычисления и разработка вакцин.

Для сравнения: в период 2003—2007 годов ситуация была зеркальной — США доминировали в 94% технологий, тогда как Китай лидировал только в 3 направлениях.

Ключевые сферы доминирования Пекина

Китай демонстрирует «критически высокий риск технологической монополии» в следующих сферах:

  • Искусственный интеллект: облачные вычисления, компьютерное зрение, генеративный ИИ.
  • Энергетика: технологии интеграции электросетей, водород и аммиак.
  • Оборона и космос: малые спутники, передовые авиационные двигатели, новейшие материалы.

Китайская академия наук (CAS) признана ведущим исследовательским учреждением мира в 31 технологической сфере.

Место других стран: рывок Индии и отставание Японии

Отчет также осветил изменения в позициях других игроков:

  • Индия совершила мощный рывок, войдя в топ-5 стран в 50 технологических сферах.
  • Южная Корея заняла второе место в исследованиях водородной энергетики и вошла в топ-5 в 32 сферах.
  • Япония существенно уступила позиции, попав в пятерку лидеров только в 4 сферах.

Почему это важно

Технологии, о которых говорится в отчете, являются технологиями двойного назначения. Лидерство в ИИ, новых материалах или спутниках напрямую конвертируется в военное преимущество и экономическую независимость.

Если тенденция сохранится, мир может столкнуться с технологической зависимостью от Китая в критических отраслях уже в ближайшее десятилетие. ASPI предупреждает: «Точечных политических корректировок уже недостаточно. Если союзники не объединят свои преимущества и не начнут смело сотрудничать, чаша весов еще больше склонится в сторону Китая».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Exba
Exba
17 декабря 2025, 18:38
#
Совокупный ВВП США и Западной Европы стал превышать китайский ВВП только со второй половины XIX века, так что китайцы возвращают утраченные позиции)
+
0
vt313
vt313
17 декабря 2025, 19:58
#
В XIX веке и понятия токаго не было.

Индекс цитирования врядли можно считать серьезным показателем.
В Китае быстро копируют и масштабируют.
Но не создают.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
