Китай захватил мировое лидерство в 90% стратегических технологий: США теряют позиции

Китай занял первое место в мире по уровню исследований в 90% критически важных технологий, включая искусственный интеллект, ядерную энергетику и космические спутники. За последние два десятилетия произошел кардинальный сдвиг в глобальном научном балансе: если в начале века безусловным лидером были США, то теперь первенство перешло к Пекину. Об этом свидетельствуют данные отчета «Critical Technology Tracker 2025» от Австралийского института стратегической политики (ASPI), опубликованные в журнале Nature.

Масштаб технологического скачка

Аналитики ASPI проанализировали 9 миллионов научных работ за последние 20 лет в 74 ключевых сферах. Для оценки влияния учитывались 10% наиболее цитируемых публикаций за период 2020—2024 годов.

Результаты впечатляют:

Китай лидирует в 66 из 74 (89,2%) стратегических направлений.

США удерживают первенство только в 8 сферах, среди которых квантовые вычисления и разработка вакцин.

Для сравнения: в период 2003—2007 годов ситуация была зеркальной — США доминировали в 94% технологий, тогда как Китай лидировал только в 3 направлениях.

Ключевые сферы доминирования Пекина

Китай демонстрирует «критически высокий риск технологической монополии» в следующих сферах:

Искусственный интеллект: облачные вычисления, компьютерное зрение, генеративный ИИ.

Энергетика: технологии интеграции электросетей, водород и аммиак.

Оборона и космос: малые спутники, передовые авиационные двигатели, новейшие материалы.

Китайская академия наук (CAS) признана ведущим исследовательским учреждением мира в 31 технологической сфере.

Место других стран: рывок Индии и отставание Японии

Отчет также осветил изменения в позициях других игроков:

Индия совершила мощный рывок, войдя в топ-5 стран в 50 технологических сферах.

Южная Корея заняла второе место в исследованиях водородной энергетики и вошла в топ-5 в 32 сферах.

Япония существенно уступила позиции, попав в пятерку лидеров только в 4 сферах.

Почему это важно

Технологии, о которых говорится в отчете, являются технологиями двойного назначения. Лидерство в ИИ, новых материалах или спутниках напрямую конвертируется в военное преимущество и экономическую независимость.

Если тенденция сохранится, мир может столкнуться с технологической зависимостью от Китая в критических отраслях уже в ближайшее десятилетие. ASPI предупреждает: «Точечных политических корректировок уже недостаточно. Если союзники не объединят свои преимущества и не начнут смело сотрудничать, чаша весов еще больше склонится в сторону Китая».