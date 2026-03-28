Впервые за 165 лет на долларах заменят подпись казначея на подпись Трампа

В США будут выпущены купюры с подписью президента Дональда Трампа, сообщает Министерство финансов США. Выпуск банкнот приурочен к 250-летию США. Reuters указывает , что первые 100-долларовые купюры будут напечатаны в июне.

Что известно

Ранее подпись действующего президента никогда не размещалась на американских банкнотах. Reuters отмечает, что с 1861 года на купюрах традиционно ставились две подписи: министра финансов и главы Казначейства.

Теперь же, впервые за 165 лет, роспись последнего будет убрана: вместо действующего казначея США Брэндона Бича банкноты подпишет Трамп. «В преддверии 250-летия нашей великой нации американские деньги будут и впредь символизировать процветание, силу и непоколебимый дух американского народа под руководством президента Трампа» — приводит Минфин заявление Бича.

Законодательство США предоставляет Министерству финансов широкое пространство для изменения дизайна банкнот. Требуется лишь сохранение нескольких элементов, в том числе, слов «In God we trust»; кроме того, на купюрах разрешается изображать лишь умерших людей.

Reuters обращает внимание на то, что появление подписи президента на банкнотах является частью более широкой кампании администрации Трампа по популяризации его личности. Имя президента теперь украшает здания, учреждения, военные корабли; оно внедряется в названия государственных программ и инициатив. Ранее Федеральная комиссия по делам искусств, члены которой были назначены Трампом, одобрила дизайн монет с его изображением.

Министр финансов Скотт Бессент объяснил появление подписи Трампа на купюрах: «Под руководством президента Трампа мы движемся к беспрецедентному экономическому росту, устойчивому доминированию доллара, финансовой мощи и стабильности. Нет более эффективного способа отметить исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Трампа, чем выпустить американские долларовые купюры с его именем».