В приложении «Дия» стала доступна для приобретения новая военная облигация, названная в честь временно оккупированного города в Крыму — «Белогорск». Об этом сообщает прессслужба «Дии».
В «Дие» появилась новая военная облигация «Белогорск»
Подробности
Характеристики облигации «Белогорск»:
- Стоимость одной облигации — 1 040 грн.
- Годовая ставка — 15,5%.
- Дата выплаты (погашения) — 21 июля 2027 года.
Как приобрести облигации в «Дие»
- Зайдите в приложение «Дия».
- На главном экране перейдите в раздел «Военные облигации».
- Выберите облигацию, партнера и количество
- Подпишите и оплатите
Читайте также: «Феодосия»: новая военная облигация с погашением в марте 2027 года уже в «Дие»
Сообщается, что украинцы приобрели через «Дию» более 25,2 млн военных облигаций на более 26,1 млрд грн.
InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования
Источник: Минфин
