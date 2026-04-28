В «Дие» появилась новая военная облигация «Белогорск»

В приложении «Дия» стала доступна для приобретения новая военная облигация, названная в честь временно оккупированного города в Крыму — «Белогорск». Об этом сообщает прессслужба «Дии».

Подробности

Характеристики облигации «Белогорск»:

Стоимость одной облигации — 1 040 грн.

Годовая ставка — 15,5%.

Дата выплаты (погашения) — 21 июля 2027 года.

Как приобрести облигации в «Дие»

Зайдите в приложение «Дия».

На главном экране перейдите в раздел «Военные облигации».

Выберите облигацию, партнера и количество

Подпишите и оплатите

Сообщается, что украинцы приобрели через «Дию» более 25,2 млн военных облигаций на более 26,1 млрд грн.