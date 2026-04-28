ИИ для Пентагона: компания Google заключила соглашение, несмотря на протесты сотрудников

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 апреля 2026, 13:15 Читати українською

ИИ для Пентагона: компания Google заключила соглашение, несмотря на протесты сотрудников

Компания Google заключила соглашение с Министерством обороны США об использовании своих моделей искусственного интеллекта в рамках засекреченных военных проектов. Об этом сообщает The Information.

Компания Google заключила соглашение с Министерством обороны США об использовании своих моделей искусственного интеллекта в рамках засекреченных военных проектов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Широкие полномочия для военных

Согласно информации от осведомленного источника издания, новый договор предоставляет Пентагону право использовать инновационные разработки Google на базе искусственного интеллекта для «любых законных государственных целей». Этот шаг расширяет присутствие передовых коммерческих технологий в американском оборонном ведомстве, которое ранее уже подписало аналогичные контракты по работе с секретными данными с другими ключевыми игроками индустрии — компаниями OpenAI и xAI.

Этические споры и сопротивление со стороны персонала

Соглашение с Google было заключено на фоне недавнего громкого конфликта между Пентагоном и стартапом Anthropic (разработчиком ИИ-модели Claude). Компания расторгла сотрудничество из-за категорических разногласий по поводу интеграции её алгоритмов в определённые военные программы и системы наблюдения.

Параллельно растет напряженность и внутри самой Google. По данным публикации в издании The Washington Post, сотни сотрудников технологического гиганта подписали петицию, адресованную генеральному директору корпорации Сундару Пичаи. В своем обращении они требуют от руководства полностью отказаться от участия в засекреченных проектах по искусственному интеллекту для военных нужд.

От пацифизма до многомиллиардных госзаказов

Исторически отношения между Google и американскими военными были сложными. В 2018 году компания под давлением массовых протестов собственных сотрудников была вынуждена отказаться от продолжения правительственной программы Project Maven, которая предусматривала анализ видео с беспилотников с помощью алгоритмов машинного обучения. Тогда же Google приняла корпоративные принципы, ограничивающие работу над технологиями военного назначения.

Однако впоследствии стратегия изменилась: в декабре 2022 года компания стала одним из победителей масштабного совместного тендера Пентагона на создание облачной инфраструктуры Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC) с общим бюджетом в 9 миллиардов долларов. А в марте 2026 года корпорация развернула базовые инструменты своего ИИ Gemini для миллионов сотрудников Минобороны США на уровне работы с открытыми данными. Таким образом, нынешний переход к обработке засекреченной информации фактически завершает процесс полноценного возвращения компании в сферу фундаментальных оборонных разработок.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами