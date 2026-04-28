ИИ для Пентагона: компания Google заключила соглашение, несмотря на протесты сотрудников

Компания Google заключила соглашение с Министерством обороны США об использовании своих моделей искусственного интеллекта в рамках засекреченных военных проектов. Об этом сообщает The Information.

Широкие полномочия для военных

Согласно информации от осведомленного источника издания, новый договор предоставляет Пентагону право использовать инновационные разработки Google на базе искусственного интеллекта для «любых законных государственных целей». Этот шаг расширяет присутствие передовых коммерческих технологий в американском оборонном ведомстве, которое ранее уже подписало аналогичные контракты по работе с секретными данными с другими ключевыми игроками индустрии — компаниями OpenAI и xAI.

Этические споры и сопротивление со стороны персонала

Соглашение с Google было заключено на фоне недавнего громкого конфликта между Пентагоном и стартапом Anthropic (разработчиком ИИ-модели Claude). Компания расторгла сотрудничество из-за категорических разногласий по поводу интеграции её алгоритмов в определённые военные программы и системы наблюдения.

Параллельно растет напряженность и внутри самой Google. По данным публикации в издании The Washington Post, сотни сотрудников технологического гиганта подписали петицию, адресованную генеральному директору корпорации Сундару Пичаи. В своем обращении они требуют от руководства полностью отказаться от участия в засекреченных проектах по искусственному интеллекту для военных нужд.

От пацифизма до многомиллиардных госзаказов

Исторически отношения между Google и американскими военными были сложными. В 2018 году компания под давлением массовых протестов собственных сотрудников была вынуждена отказаться от продолжения правительственной программы Project Maven, которая предусматривала анализ видео с беспилотников с помощью алгоритмов машинного обучения. Тогда же Google приняла корпоративные принципы, ограничивающие работу над технологиями военного назначения.

Однако впоследствии стратегия изменилась: в декабре 2022 года компания стала одним из победителей масштабного совместного тендера Пентагона на создание облачной инфраструктуры Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC) с общим бюджетом в 9 миллиардов долларов. А в марте 2026 года корпорация развернула базовые инструменты своего ИИ Gemini для миллионов сотрудников Минобороны США на уровне работы с открытыми данными. Таким образом, нынешний переход к обработке засекреченной информации фактически завершает процесс полноценного возвращения компании в сферу фундаментальных оборонных разработок.

