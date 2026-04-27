Глобальный рейтинг нейронных сетей: самые популярные ИИ-инструменты в мире

Чат-бот от компании OpenAI продолжает доминировать на мировом рынке искусственного интеллекта, привлекая более 6 миллиардов посещений за один месяц, в то время как большинство конкурентов едва преодолевают отметку в несколько сотен миллионов. Об этом сообщает портал Civixplorer.

Клуб миллиардеров: ChatGPT, Gemini и Canva

На вершине рейтинга оказались лишь три платформы, преодолевшие отметку в один миллиард посещений по итогам марта 2026 года. Бесспорным лидером остается ChatGPT с показателем в 6,20 млрд посещений. Второе место занимает еще один представитель США — чат-бот Gemini, который собрал 1,10 млрд посещений. Замыкает тройку лидеров австралийский сервис для создания дизайна Canva, зафиксировав ровно 1,00 млрд посещений.

Универсальные помощники и интеллектуальный поиск

Сегмент текстовых нейросетей характеризуется самой высокой конкуренцией. Среди американских разработок значительный трафик генерируют чат-боты Claude (722,20 млн посещений), Grok (365,10 млн) и M. Copilot от корпорации Microsoft (120,00 млн). Китайский аналог DeepSeek также закрепился в топ-десятке с показателем 321,90 млн посещений. Американская поисковая система на базе алгоритмов искусственного интеллекта Perplexity получила 209,40 млн посещений.

Кроме того, значительную аудиторию собирает платформа для тестирования новейших алгоритмов Google Labs (США) — 171,80 млн посещений, а также американская платформа для хранения и обмена большими языковыми моделями Hugging Face, привлекшая 42,10 млн пользователей.

Работа с текстом, перевод и развлечения

Значительную часть индустрии составляют сервисы для обработки языковых данных. Google Translate собрал 419,20 млн посещений, тогда как его немецкий конкурент DeepL привлек 54,10 млн. В сфере автоматической проверки грамматики лидирует сервис Grammarly (65,10 млн), который имеет украинское происхождение, а для академического письма пользователи чаще всего выбирают платформу QuillBot (США, 59,60 млн). Американское приложение для изучения иностранных языков Duolingo получило 54,00 млн посещений, а инструмент для транскрибирования аудио в текст TurboScribe — 45,00 млн.

В развлекательном сегменте выделяются американские платформы, где можно общаться с созданными виртуальными персонажами: Character.ai (194,60 млн) и JanitorAI (149,00 млн).

Аудио, визуальный контент и корпоративные решения

Среди узкоспециализированных креативных инструментов американский генератор музыки Suno собрал 92,10 млн посещений. Австрийский сервис для автоматического удаления фона с фотографий Remove.bg получил 82,80 млн посещений, а британский инструмент синтеза речи (преобразования текста в аудио) ElevenLabs привлек 64,70 млн.

Корпоративный сектор также активно использует ИИ-решения. Американское программное обеспечение для B2B-аналитики Qualtrics получило 61,60 млн посещений. Маркетинговый сервис HubSpot (США) собрал 52,60 млн, инструмент для управления проектами Asana AI (США) — 51,00 млн, а платформа для контент-маркетинга Beacons (США) привлекла 39,90 млн посещений. В то же время шведская платформа для автоматизированной разработки программного обеспечения Lovable зафиксировала 55,70 млн посещений.

В марте 2026 года общий веб-трафик платформ искусственного интеллекта достиг исторического максимума в 14,26 миллиарда посещений, продемонстрировав рост на 27 % по сравнению с предыдущим месяцем.