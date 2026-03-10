Конец венчурных иллюзий: почему Nvidia отменила инвестицию на $100 млрд в OpenAI

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания отказывается от планов вложить $100 млрд в разработчика искусственного интеллекта OpenAI. Текущий транш в размере $30 млрд станет финальным, что свидетельствует о радикальном изменении стратегии производителя чипов и отказе от скупки долей у собственных клиентов. Об этом сообщает The Street.

Трансформация партнерства

История взаимоотношений Nvidia и OpenAI в этом формате началась в сентябре 2025 года, когда стороны заключили масштабное соглашение. Оно предусматривало развертывание не менее 10 гигаватт вычислительных мощностей на базе систем Nvidia. По первоначальному плану, разработчик чипов должен был поэтапно инвестировать до $100 млрд по мере запуска новых дата-центров.

Однако в конце февраля 2026 года в официальном годовом отчете Nvidia появился сигнал тревоги: компания указала на то, что «нет никаких гарантий» заключения финального инвестиционного и партнерского соглашения. Теперь Дженсен Хуанг открыто констатировал: сделка на $100 млрд «вероятно, не рассматривается», а недавняя инвестиция в $30 млрд «может стать последней».

Масштабный замысел был переформатирован в значительно более скромное коммерческое партнерство. Обновленный формат сотрудничества теперь охватывает только 3 гигаватта выделенных мощностей для инференса (генерации ответов моделью) и 2 гигаватта для тренировки ИИ с использованием новейших систем Nvidia Vera Rubin.

Прагматика вместо риска

Отказ от поглощения значительной доли в капитале OpenAI формирует для акционеров Nvidia три ключевых финансовых последствия:

Снижение рисков для баланса: компания избегает необходимости замораживать дополнительные $70 млрд в единственном частном стартапе, что существенно уменьшает финансовую нагрузку.

Ограничение потенциальной прибыли на частном рынке: если OpenAI выйдет на биржу с ожидаемо высокой оценкой, Nvidia будет владеть значительно меньшей долей этого капитала, чем прогнозировали оптимистичные инвесторы.

Высшее качество операционной прибыли: компания смещает фокус на заработок от прямых продаж оборудования для тренировок и интерференции, вместо того, чтобы играть в рулетку на рынке венчурного капитала.

Текущие финансовые показатели Nvidia основаны именно на аппаратном обеспечении: доход компании за 2026 финансовый год составил $215,9 млрд, из которых $68,1 млрд было сгенерировано только в четвертом квартале. Хуанг также назвал архитектуру Grace Blackwell с технологией NVLink «королем инференса», четко артикулируя, где именно лежит основной источник дальнейшей монетизации.

Прецедент Anthropic: системный сдвиг или совпадение?

Позиция Хуанга в отношении другой ключевой ИИ-лаборатории, Anthropic, подтверждает общую тенденцию. Инвестиция Nvidia в размере $10 млрд в эту компанию также станет последней. Ранее Microsoft, Nvidia и Anthropic анонсировали широкое стратегическое партнерство, по которому Nvidia должна была выделить до $10 млрд, а Microsoft — до $5 млрд. Это свидетельствует о том, что Nvidia окончательно сворачивает сомнительную практику выписывания гигантских чеков для разработчиков передовых моделей.

Маркеры для рынка: за чем стоит следить

Рынку придется определиться, чем является этот шаг: признанием невозможности профинансировать такие объемы или проявлением финансовой дисциплины. Второй вариант выглядит более вероятным, учитывая, что стартапам в любом случае критически необходимы вычислительные мощности.

Аналитикам и инвесторам стоит отслеживать три ключевых аспекта:

Путь OpenAI к IPO (первичному публичному размещению акций): четкий таймлайн выхода на биржу подтвердит заявления Хуанга о том, что дальнейшие закрытые инвестиции потеряли смысл.

Скорость развертывания систем Rubin: чем оперативнее OpenAI начнет выполнять свои обязательства по развертыванию мощностей, тем быстрее это трансформируется в реальный доход Nvidia.

Динамика вокруг Anthropic: если Nvidia зафиксирует ограничение инвестиций в обоих ИИ-гигантов, но сохранит с ними контракты на поставки, это будет свидетельствовать об изменении глобальной стратегии, а не о локальном конфликте с OpenAI.

IPO как барьер для корпоративных схем

Во время выступления на технологической конференции Morgan Stanley в начале марта 2026 года Дженсен Хуанг уточнил причину финансового торможения: активная подготовка OpenAI и Anthropic к выходу на биржу. Вложенные Nvidia $30 млрд стали частью затяжного раунда финансирования OpenAI на общую сумму $110 млрд, который завершился в конце февраля и зафиксировал оценку стартапа на уровне $730 млрд. На этапе публичного размещения окно для покупки крупных долей «со скидками» закрывается. Кроме того, схема, по которой Nvidia инвестирует миллиарды долларов в ИИ-стартапы, чтобы те на эти же деньги покупали ее чипы, в последнее время подвергалась жесткой критике со стороны независимых аналитиков. Эту модель называли «круговой экономикой», которая создавала иллюзию органического спроса и раздувала пузырь на рынке искусственного интеллекта.

Почему это важно

Решение Nvidia прекратить агрессивное вливание капитала в ИИ-разработчиков — это холодный душ для индустрии и признак ее вынужденного взросления. Производитель чипов отказывается от рискованной модели «покупки лояльности клиентов» с помощью собственных денег. Хотя это лишает компанию спекулятивной прибыли от роста акций OpenAI после IPO, такой шаг очищает баланс Nvidia от токсичной зависимости. Эпоха слепого венчурного финансирования подходит к концу: теперь технологические гиганты требуют от стартапов платить за железо реальными деньгами, а не обещаниями будущих дивидендов или размытыми долями в бизнесе.